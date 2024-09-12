В РПЦ опровергли слухи о госпитализации Патриарха Кирилла после выступления в Петербурге

Сегодня в Петербурге прошел крестный ход с мощами святого князя Александра Невского. В мероприятии участвовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выступал на площади Александро-Невской лавры. Как пишут в соцсетях, во время праздничного молебна ему стало плохо и его увезли на скорой помощи в больницу. Однако в Русской православной церкви опровергли эту информацию. Госпитализация патриарху не потребовалась. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении предстоятеля.
— Это неправда. С патриархом все в порядке, — сказал собеседник издания.
К слову, в сети были предположения, что патриарху стало плохо из-за жары. В Петербурге действительно сегодня стоит необычно теплая для осени погода. Солнце прогрело воздух до +25 градусов. При этом ожидается, что аномально высокие значения будут наблюдаться в городе еще несколько дней.