Фотовыставка «Омская область — территория развития» открылась в столице

Сегодня в центре Москвы открылась фотовыставка «Омская область — территория развития». После 9 октября экспозиция отправится в Стаханов.
Фотовыставка рассказывает москвичам и гостям столицы о достопримечательностях и знаковых событиях Омской области. Часть экспозиции посвящена богатому культурному наследию, другая — молодежным проектам.
«Уверен, что эта выставка станет для жителей и гостей столицы нашей Родины своеобразным приглашением в Омскую область», — рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Из Москвы экспозицию планируют переместить в Стаханов. В столице фотовыставка будет работать в Климентовском переулке до 9 октября.