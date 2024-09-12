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Фотовыставка «Омская область — территория развития» открылась в столице

Экспозиция будет работать до 9 октября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в центре Москвы открылась фотовыставка «Омская область — территория развития». После 9 октября экспозиция отправится в Стаханов.

Фотовыставка рассказывает москвичам и гостям столицы о достопримечательностях и знаковых событиях Омской области. Часть экспозиции посвящена богатому культурному наследию, другая — молодежным проектам.

«Уверен, что эта выставка станет для жителей и гостей столицы нашей Родины своеобразным приглашением в Омскую область», — рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Из Москвы экспозицию планируют переместить в Стаханов. В столице фотовыставка будет работать в Климентовском переулке до 9 октября.

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