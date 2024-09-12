Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км

Это заявление он сделал, докладывая об основных приоритетах сегодня. Среди них модернизация Азовского кольца протяженностью более 1 400 км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство трассы М-4 «Дон» — Сочи.