Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км

«До конца года планируем завершить работы на дороге А-289, которая соединит трассу М-4 “Дон” и Крымский мост. В результате получим единый маршрут протяженностью порядка 2600 км между Санкт-Петербургом и Севастополем без единого светофора и перекрестка».
Это заявление он сделал, докладывая об основных приоритетах сегодня. Среди них модернизация Азовского кольца протяженностью более 1 400 км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство трассы М-4 «Дон» — Сочи.
«Планируем и большую модернизацию самой трассы М-4. Здесь в проработке такие масштабные проекты, как юго-западный обход Краснодара, обход поселка Верхнебаканский, Новороссийский транспортный узел, включая северный обход Новороссийска», — уточнил Марат Хуснуллин.
Кроме того, планируется расширение дороги М-4 «Дон» от Горячего ключа до Джубги, строительство дороги Гузерипль — Лаго-Наки и Дагомыс — Черниговское и съезды к побережью с трассы «Таврида» в Крыму.
Год назад Марат Хуснуллин анонсировал, что в 2024 году появится новая автомобильная трасса — кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров, из которых больше половины — четырехполосные скоростные дороги.