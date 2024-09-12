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Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Между Санкт-Петербургом и Севастополем до конца года появится единый маршрут. Об этом заявил в режиме конференцсвязи заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на форуме дорожных инициатив, который проходит в «Сириусе».

«До конца года планируем завершить работы на дороге А-289, которая соединит трассу М-4 “Дон” и Крымский мост. В результате получим единый маршрут протяженностью порядка 2600 км между Санкт-Петербургом и Севастополем без единого светофора и перекрестка».

сообщил Хуснуллин

Это заявление он сделал, докладывая об основных приоритетах сегодня. Среди них модернизация Азовского кольца протяженностью более 1 400 км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство трассы М-4 «Дон» — Сочи.

«Планируем и большую модернизацию самой трассы М-4. Здесь в проработке такие масштабные проекты, как юго-западный обход Краснодара, обход поселка Верхнебаканский, Новороссийский транспортный узел, включая северный обход Новороссийска», — уточнил Марат Хуснуллин.

Кроме того, планируется расширение дороги М-4 «Дон» от Горячего ключа до Джубги, строительство дороги Гузерипль — Лаго-Наки и Дагомыс — Черниговское и съезды к побережью с трассы «Таврида» в Крыму.

Год назад Марат Хуснуллин анонсировал, что в 2024 году появится новая автомобильная трасса — кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров, из которых больше половины — четырехполосные скоростные дороги.