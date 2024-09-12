Стало известно, когда в Новосибирске включат отопление

Согласно постановлению, с 16 сентября 2024 года тепло начнет поступать в объекты здравоохранения, учреждения с круглосуточным пребыванием детей и дошкольные образовательные организации. С 18 сентября тепло дадут в жилые дома, муниципальные учреждения, общеобразовательные школы, а также в профессиональные и высшие учебные заведения.