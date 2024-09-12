Свердловчанина с ВИЧ объявили СОЧ и отправили на спецоперацию

«Если мужчина военнослужащий и тем более СОЧ, то почему он у вас под боком жил, официально работал, но ответственные лица его не искали? Где была военная комендатура? — задается вопросом депутат. — А если он все-таки мобилизованный, то куда всё это время уходило его денежное довольствие?».