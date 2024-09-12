Свердловчанина с ВИЧ объявили СОЧ и отправили на спецоперацию

Об этом в телеграм-канале написал депутат Госдумы Максим Иванов.
По его словам, мужчину мобилизовали осенью 2022 года. Он прибыл в расположение военной части, где показал справку с диагнозом ВИЧ. Через сутки его отправили домой.
Мужчина официально два года работал на родине, так как думал, что для него военная служба закончена. Но пришло письмо от военного ведомства, где его назвали самовольно оставившим часть (СОЧ) и сообщили, что прекращают выплату денежного пособия.
«Письмо странное. В нем ни призывов, ни обвинений, ни указаний. Просто абстрактная информация, — написал Максим Иванов. — Более того, гражданин ни разу и не получал денежного довольствия. Мужчина отправился в военкомат за разъяснениями. Откуда его сразу же направили в ближайшую воинскую часть с пометкой, что он, оказывается, СОЧ».
В части он военно-врачебную комиссию не дождался, его в сентябре отправили в зону спецоперации. Там он вряд ли получит необходимое лечение. К тому же есть риск, что он в случае ранения может через кровь случайно заразить своих сослуживцев.
«Если мужчина военнослужащий и тем более СОЧ, то почему он у вас под боком жил, официально работал, но ответственные лица его не искали? Где была военная комендатура? — задается вопросом депутат. — А если он все-таки мобилизованный, то куда всё это время уходило его денежное довольствие?».
Максим Иванов считает, что в данной ситуации кто-то проявил некомпетентность, вредительство или полное равнодушие.
Депутат готовит запрос в военную прокуратуру.
«МК-Урал» ранее писал, что в Новоуральске родственники полгода не могут выяснить точную причину смерти погибшего на СВО военнослужащего Олега С.. Сестра военного хочет добиться эксгумации тела.