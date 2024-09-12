Алтарь с золой и груда костей с черепами: археологи нашли в городище Артезиан следы многочисленных жертвоприношений

Среди артефактов — части торса и рук, которые, с большой долей вероятности, принадлежат мраморному изваянию бога Зевса Генарха. Голову величественной статуи, которая, как полагают ученые, была установлена на входе или в помещении античного храма, обнаружили еще прошлым летом. С тех пор идут поиски остальных фрагментов. Причем, найденные рядом части торса со складками одежды, мускулатурой и пупком по размерам совсем не стыкуются с головой бога грома и молний, а значит, тут же стояла еще одна фигура. Какая? Ученым это предстоит выяснить.