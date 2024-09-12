Алтарь с золой и груда костей с черепами: археологи нашли в городище Артезиан следы многочисленных жертвоприношений

Тонны артефактов, найденных во время раскопок на территории древнего городища Артезиан в Ленинском районе Крыма, передали археологи в керченский лапидарий. Находок этого года хоть и значительно меньше по объему, но это никак не умаляет их историческую ценность, говорит начальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.
«Находки самые разные. И вывезли мы еще не все», — рассказал КП-Крым Винокуров.
Среди артефактов — части торса и рук, которые, с большой долей вероятности, принадлежат мраморному изваянию бога Зевса Генарха. Голову величественной статуи, которая, как полагают ученые, была установлена на входе или в помещении античного храма, обнаружили еще прошлым летом. С тех пор идут поиски остальных фрагментов. Причем, найденные рядом части торса со складками одежды, мускулатурой и пупком по размерам совсем не стыкуются с головой бога грома и молний, а значит, тут же стояла еще одна фигура. Какая? Ученым это предстоит выяснить.
АЛТАРЬ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА.
Необычным объектом, которые археологи вскрыли в этом полевом сезоне, стал алтарь из сырцовых кирпичей (кирпичи из необожженной глины), наполненный золой, а также яма, в которую сбрасывали предметы культа.
«Среди этого сброса периодически на каждом ярусе совершались жертвы. От них остались целые сосуды, которые находились в разных частях жертвенной ямы. Плюс, в разных ямах было найдено около сорока монет на достаточно небольшой территории. Все они преимущественно были сброшены в яму. И это можно рассматривать как комплекс жертвоприношений позднеантичным хтоническим богам, то есть богам подземного мира», — рассказывает Николай Винокуров.
ТРИЗНА НА МОГИЛЕ ВОЖДЯ.
Следы жертвоприношений археологи обнаружили и в нескольких ямах неподалеку от могилы сарматского вождя, вскрытой год назад. Его останки сейчас изучают специалисты, а территорию вокруг продолжают исследовать. Здесь древние артезианцы совершали вполне обычные и понятные с точки зрения языческой обрядовой погребальной практики ритуалы, в частности, пиршества на могилах усопших, отмечает ученый.
«Там была тризна прежде всего, очень пышная, мясная. Поэтому осталось очень много костей жертвенных животных. Захоронения частей туш найдены в различных яма и ярусах. В одной из таких ям было жертвенное сооружение в виде дома, в котором находился череп лошади в перевернутом состоянии и без нижней челюсти. Там были черепа животных всех остальных видов — и козы, и овцы, и свиньи, а также лошади, лошади, лошади…», — рассказывает специалист.
ЮГО-ЗАПАД КАК СТРАНА МЕРТВЫХ.
Причем черепа жертвенных животных не сбрасывали в ямы просто так, а укладывали лицом на юго-запад. Это направление, по словам ученого, вероятно, почиталось как страна мертвых.
«Кстати, и голова Зевса, которая использовалась в ритуале, тоже была с юго-западной стороны одной из ям. И именно в таком положении был найден торс, и, собственно лицом на юго-запад был захоронен и вождь сарматов. Такой вот интересный комплекс находок, которые будут еще исследоваться», — отметил Николай Винокуров.
Все кости, керамика и нумизматический материал отправятся на изучение. Выводы о тех или иных культах, которые исповедовали разные группы населения городища Артезиан с 3 по 4 век нашей эры, сделают только после детального анализа.