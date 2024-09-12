Завершено расследование по делу «полицейской ОПГ» из Ростова-на-Дону

Пока неизвестно, где будут судить подозреваемых, которые находятся в СИЗО Ставрополья. Если разбирательства перенесут в Ростов-на-Дону, материалы на рассмотрение могут получить Кировский, Ленинский и Советскиий районные суды донской столицы.