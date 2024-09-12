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Завершено расследование по делу «полицейской ОПГ» из Ростова-на-Дону

Больше 40 человек оказались подозреваемыми по делу «полицейской ОПГ» из Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Следствие по делу «полицейской ОПГ» из Ростова-на-Дону завершено. Всего подозреваемыми считаются больше 40 человек, сообщает портал 1rnd.ru.

Журналисты издания ссылаются на информацию председателя коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Владимира Чеснокова.

Предварительно, следствие велось шестым отделом управления по расследованию особо важных дел Главного СУ СК России по СКФО. Сейчас подозреваемые знакомятся с обвинительным заключением.

После утверждения материалов в прокуратуре, дело должны направить в суд. Предполагается, что участники группы брали небольшие взятки с ларьков, АЗС и магазинов.

Пока неизвестно, где будут судить подозреваемых, которые находятся в СИЗО Ставрополья. Если разбирательства перенесут в Ростов-на-Дону, материалы на рассмотрение могут получить Кировский, Ленинский и Советскиий районные суды донской столицы.