Завершено расследование по делу «полицейской ОПГ» из Ростова-на-Дону

Следствие по делу «полицейской ОПГ» из Ростова-на-Дону завершено. Всего подозреваемыми считаются больше 40 человек, сообщает портал 1rnd.ru.
Журналисты издания ссылаются на информацию председателя коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Владимира Чеснокова.
Предварительно, следствие велось шестым отделом управления по расследованию особо важных дел Главного СУ СК России по СКФО. Сейчас подозреваемые знакомятся с обвинительным заключением.
После утверждения материалов в прокуратуре, дело должны направить в суд. Предполагается, что участники группы брали небольшие взятки с ларьков, АЗС и магазинов.
Пока неизвестно, где будут судить подозреваемых, которые находятся в СИЗО Ставрополья. Если разбирательства перенесут в Ростов-на-Дону, материалы на рассмотрение могут получить Кировский, Ленинский и Советскиий районные суды донской столицы.