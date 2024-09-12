Виталий Хоценко открыл в Москве фотовыставку «Омская область — территория развития»

В историческом центре Москвы, на пешеходной улице в Замоскворечье, открылась экспозиция, посвященная Омской области. Фотовыставка «Омская область — территория развития» рассказывает о самобытности нашего региона, его достопримечательностях, знаковых событиях, традициях и современном развитии.
В Климентовском переулке разместились шестнадцать двусторонних стендов с фотографиями, предоставляющими возможность жителям и гостям столицы познакомиться со всеми спектрами жизни региона.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители правительства Москвы, правительства Омской области, Омского землячества и Молодежного совета при представительстве региона в столице, сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ и областного парламента, почетные гости.
Часть экспозиции «Омская область — территория развития» посвящена богатому культурному наследию региона, другая знакомит с молодежными проектами.
«Молодежь всегда была и будет движущей силой прогресса. Сегодня мы активно вовлекаем молодых людей в жизнь региона. Можно сто раз рассказать о том, чем замечателен и уникален наш регион, но лучше это показать. Искусство фотографии способно остановить время и запечатлеть все детали. Пусть эта выставка будет для жителей и гостей столицы своеобразным приглашением в Омскую область», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
На выставке представлены работы талантливых омских фотохудожников. Среди экспонатов — фотографии главных достопримечательностей и культурных событий Омска: Омского государственного академического театра драмы, творческих коллективов филармонии, музейно-исторического комплекса «Омская крепость», фестиваля реконструкций клуба «Кованая рать. Служилые люди Сибири», губернаторского бала воспитанников кадетского военного корпуса.
Значимую часть выставки занимают работы, посвященные омскому молодежному движению: кадры с выступлений молодежных творческих коллективов, фотографии современного скейт-парка, стройотрядовцев.
Организатором выставочного проекта выступило представительство Омской области при правительстве Российской Федерации.
Для дальнейшего укрепления взаимоотношений между столицей и омским регионом подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Омской области и объединением «Омское землячество».
Соглашение предусматривает дальнейшее развитие всесторонних культурных, деловых и общественных связей. Омское землячество будет обеспечивать информационную и организационную поддержку в социально-экономическом развитии Омской области, принимать участие в культурно-массовых, молодежных, физкультурно-спортивных и патриотических мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа Омской области.