Виталий Хоценко открыл в Москве фотовыставку «Омская область — территория развития»

«Молодежь всегда была и будет движущей силой прогресса. Сегодня мы активно вовлекаем молодых людей в жизнь региона. Можно сто раз рассказать о том, чем замечателен и уникален наш регион, но лучше это показать. Искусство фотографии способно остановить время и запечатлеть все детали. Пусть эта выставка будет для жителей и гостей столицы своеобразным приглашением в Омскую область», — отметил губернатор Виталий Хоценко.