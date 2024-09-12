15-летний подросток на спор выпил литр самогона и чуть не умер в Иркутске

В 2024 году отмечают резкой скачок отравившихся алкоголем детей. Так в больницу Иркутска этим летом привезли 15-летнего подростка, который на спор выпил литр самогона. В его крови было 5,1 промилле алкоголя, а это приравнивается к смертельной дозе. Он был доставлен в реанимацию, чудом смог выжить. Очнувшись, рассказал, что поспорил с друзьями. Пожаловался, что все же проиграл, ведь по условиям он должен был выпить два литра! Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской Ивано-Матренинской детской клинической больнице.
— За восемь месяцев 2024 года лечение в отделении токсикологии прошли уже 40 детей! Для сравнения — за весь 2023 год таких пациентов было 32. В особо тяжелых случаях дети сначала поступают в реанимацию, и только потом, после стабилизации состояния, переводятся к нам в отделение, — рассказывает заведующая отделением острых отравлений ОГАУЗ ГИМДКБ Анастасия Анатольевна Немцева.
А вот самым младшим пациентом стал ребенок девяти лет. С отравлением он поступил уже второй раз, алкоголь самостоятельно крадет в магазинах. Однажды сразу вынес коньяк и шампанское.
С подобной проблемой столкнулись две девочки 10 лет. Врачи отметили, что в крови было больше двух промилле алкоголя, а это уже вторая степень опьянения. Школьницы рассказали, что в жару отдыхали на речке, попросили какого-то взрослого купить им алкоголь. После все выпили.
Девочка 14-лет трижды проходила лечение в отделении острых отравлений. После того, как она поступила в больницу впервые, она сделала неутешительное умозаключение. Вместо того, чтобы бросить пить, выполняла точно отработанные действия. Как только понимала, что выпила слишком много, то вызывала такси, говорила водителю адрес больницы и вновь отправлялась на лечение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завершили поиски 17-летнего юноши. Оказалось, что около трех недель он скрывался у друзей.