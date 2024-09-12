15-летний подросток на спор выпил литр самогона и чуть не умер в Иркутске

В 2024 году отмечают резкой скачок отравившихся алкоголем детей. Так в больницу Иркутска этим летом привезли 15-летнего подростка, который на спор выпил литр самогона. В его крови было 5,1 промилле алкоголя, а это приравнивается к смертельной дозе. Он был доставлен в реанимацию, чудом смог выжить. Очнувшись, рассказал, что поспорил с друзьями. Пожаловался, что все же проиграл, ведь по условиям он должен был выпить два литра! Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской Ивано-Матренинской детской клинической больнице.