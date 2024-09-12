Бабкина спела с роботом, а Эрнст продвигал дипфейки советских звезд в кино: Чем удивил культурный форум в Петербурге

Культурный форум проходит в Петербурге в десятый раз. В Северную столицу съехались представители культурной сферы из десятков стран мира. Обсуждать вопросы развития и сохранения культуры будут на 10 тематических площадках. Для горожан в рамках форума будет организован концерт популярных артистов из стран БРИКС: Денис Майданов, который выступит с оперным певцом Ахметом аль Хосани (ОАЭ), индийская певица СайлиКе разделит сцену с Хабибом, Юлианна Караулова споет с бразильским певцом Мату Миранда, а Гарик Бурито со звездой джаза из ЮАР Дуду Махоба. Хедлайнером вечера станет группа «Звери». Состоится концерт 13 сентября на Дворцовой площади.