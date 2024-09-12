Бабкина спела с роботом, а Эрнст продвигал дипфейки советских звезд в кино: Чем удивил культурный форум в Петербурге

БАБКИНА, ВОКАЛ И РОБОТЫ.
Десятый форум объединенных культур в Петербурге стартовал с концептуального перформанса. Любимая певица России Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом Арди. Слияние традиций и передовых технологий произошло в главном штабе Эрмитажа.
— Вчера на репетиции у всех были мурашки, — рассказал сотрудник фирмы, построившей робота.
Арди не просто отдаленно похож на человека и умеет махать руками да выпучивать глаза. Внутри сидит искусственный интеллект, который позволяет роботу поддержать беседу по широкому кругу вопросов. Перед форумом, его научили петь.
Перед началом перфоманса шли последние репетиции. Арди голосом до боли похожим на фирменный хрип Григория Лепса исполнял слова Пушкина, положенные на современную музыку. Потом Арди замолчал. А в момент исполнения песни только лишь застенчиво подпевал, боясь перебить народную артистку.
— Это было странно, — призналась Надежда Бабкина. — Я все боялась махнуть рукой и снести его. Да и видно, что поет без души, я могу затянуть, могу оборвать фразу, а он поет по заданному алгоритму. Поэтому мне не страшно за наше будущее. Певцов работы не заменят!
ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ ЕДЕТ НА ДУБРОВКУ.
А вот кто рад наступлению эры искусственного интеллекта — так это киношники и телевизионщики. Они собрались на панельной сессии, которую провел генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
На ней генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о двух больших проектах. Первый — это фильм по мотивам великих «Семи самураев» Акиры Куросавы, но с использованием образов легендарных советских актеров. Лица нескольких главных героев с помощью компьютерной графики изменят на Владимира Высоцкого, Олега Даля и Евгения Леонова.
— Это будет известный сюжет «Семи самураев», но помещенный в Новороссию и начало XX века. По сюжету студент из Петербурга, лучший стрелок и другие персонажи вербуются защищать небольшую деревню. При этом в ролях будет два великих актера, а пять персонажей — будут дипфейками, но играть их тоже будут великие актеры, — поделился Константин Эрнст.
В подтверждение своих слов продюсер показал ролик к фильму, чтобы продемонстрировать технологию дипфейка. В его шуточном ролике голливудские актеры Киану Ривз, Джейсон Стэтхэм и Роберт Дауни-младший проходят кастинг и произносят фразы из великих советских фильмов. Выглядит вполне естественно и забавно. «Родные» голоса дубляжа на месте.
— Кто заказывал такси на Дубровку? — говорит Стэтхэм на кастинге, словно был рожден для «Бриллиантовой руки». — Кстати, Дубровка, что за тема?
ДИПФЕЙК ДЛЯ ШТИРЛИЦА.
Другой проект — новый сериал про Штирлица. Кастинг-директорам дали задачу найти нового Максима Исаева. Но возникла загвоздка — никто не подходит на роль лучше, чем покойный Вячеслав Тихонов. Эрнст, кажется, нашел выход — снова использовать технологию дипфейка.
— Лучше Тихонова сделать нельзя. Мы сейчас ведем переговоры с семьей великого актера, чтобы использовать его образ в новом фильме, — сказал Эрнст.
Но не все так радужно в сфере использования искусственного интеллекта, считает Эрнст. Технология настолько сложная и мощная, что вполне может оставить человечество на обочине истории. Для наглядности продюсер объяснил это на примере саблезубых тигров.
— В какой-то момент добыча стала уменьшаться и тигры просто не могли ее съесть своими огромными зубами и вымерли, — сказал он. — А человечество стало развиваться с ростом мозга, это же нас и погубит. Поэтому прав Илон Маск, который требует заключить соглашение об ограничении искусственного интеллекта.
КСТАТИ.
Культурный форум проходит в Петербурге в десятый раз. В Северную столицу съехались представители культурной сферы из десятков стран мира. Обсуждать вопросы развития и сохранения культуры будут на 10 тематических площадках. Для горожан в рамках форума будет организован концерт популярных артистов из стран БРИКС: Денис Майданов, который выступит с оперным певцом Ахметом аль Хосани (ОАЭ), индийская певица СайлиКе разделит сцену с Хабибом, Юлианна Караулова споет с бразильским певцом Мату Миранда, а Гарик Бурито со звездой джаза из ЮАР Дуду Махоба. Хедлайнером вечера станет группа «Звери». Состоится концерт 13 сентября на Дворцовой площади.