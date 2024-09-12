В Самаре временно закрыли ресторан «Едатека» из-за жалоб жителей

По информации ведомства, в ночное время звуки, исходящие от оборудования, превышают в квартирах многоэтажки гигиеническую норму на 13,71 дБА, что неблагоприятно сказывается на проживающих.
Суд постановил признать ресторан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Деятельность заведения общепита приостановлена на 45 суток.
В настоящее время опечатаны все двери, ведущие в помещение. Деятельность ресторана приостановлена.