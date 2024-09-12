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В выходные дни в Татарстане ожидается сухая и теплая погода до +25 градусов

Завтра в Казани синоптики обещают переменную облачность.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 77% 761 мм рт. ст. +13°
Источник: Город Казань.KZN.RU

В выходные дни в Татарстане сохранится теплая погода без существенных осадков. Среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму на 5−8 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Завтра в Казани прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит +14..+16 градусов, днем потеплеет до +23..+25 градусов.

В целом по Татарстану в субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, ночью столбики термометров понизятся до +3..+9 градусов, на западе — до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 16 и 17 сентября, вероятность осадков будет небольшой. В дневные часы температура воздуха сохранится на уровне +20..+25 градусов.