В выходные дни в Татарстане ожидается сухая и теплая погода до +25 градусов

В выходные дни в Татарстане сохранится теплая погода без существенных осадков. Среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму на 5−8 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Завтра в Казани прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит +14..+16 градусов, днем потеплеет до +23..+25 градусов.
В целом по Татарстану в субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, ночью столбики термометров понизятся до +3..+9 градусов, на западе — до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.
По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 16 и 17 сентября, вероятность осадков будет небольшой. В дневные часы температура воздуха сохранится на уровне +20..+25 градусов.