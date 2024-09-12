В Башкирии самосвал сбросил груз на дороге

В Баймакском районе на 105-м км трассы Магнитогорск — Ира произошёл инцидент. Водитель большегруза не захотел взвешиваться на пункте весового контроля и выгрузил из кузова цементную пыль на обочину, что мешало проезжающему транспорту. Очевидно, что он знал о перегрузе и не хотел платить за это штраф.