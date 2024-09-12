Лучшие фото 12 сентября

Буддийские монахи на пароме, перевозящем людей и транспортные средства через реку Меконг в Пномпене. В Камбодже буддизм имеет статус государственной религии. При общей численности населения Камбоджи в 13,4 миллиона человек, около 93% населения — буддисты, исповедующие направление Тхеравада.
Лагерь беженцев Кутупалонг в Ухии в Бангладеш. Кризис беженцев рохинджа относится к массовой миграции тысяч людей народа рохинджа из Мьянмы и Бангладеш в 2015 году. По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 25 тысяч человек были переправлены торговцами людьми на лодках с января по март 2015 года.
Студент держит мексиканский флаг во время акции протеста после того, как в Сенате было принято весьма спорное предложение о судебной реформе. Мексиканский Сенат одобрил юридическую реформу, которая сделает судей выборными. Оппозиция считает, что проведение реформы лишит судебную ветвь власти независимости.
Палестинцы сидят на руинах дома, разрушенного в результате израильских ударов, в то время как конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается на севере сектора Газа.
Жительница Барселоны вывешивает флаг Каталонии на своем балконе. Национальный день Каталонии ежегодно отмечается 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года — последнего сражения войны за испанское наследство, которая обернулась для каталонцев утратой автономии.
Святое причастие во время мессы «В память о Святейшем Имени Марии», которую возглавляет Папа Франциск, а проводит архиепископ Сингапура кардинал Уильям Го Сенг Чие на Национальном стадионе Singapore SportsHub.
В Баварии на юге Германии выпал снег. С приходом на запад Европы холодных и влажных воздушных масс из Исландии и Гренландии температура воздуха существенно снизилась, а высоко в горах опустилась до нуля и ниже.
Рабочий в электросталеплавильном цеху Донецкого металлургического завода. Предприятие специализируется на выпуске чугуна и более 100 разновидностей марок стали.