Лучшие фото 12 сентября

Лагерь беженцев Кутупалонг в Ухии в Бангладеш. Кризис беженцев рохинджа относится к массовой миграции тысяч людей народа рохинджа из Мьянмы и Бангладеш в 2015 году. По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 25 тысяч человек были переправлены торговцами людьми на лодках с января по март 2015 года.