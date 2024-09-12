Московские газовики напомнили три правила защиты от лжекоммунальщиков

«Ежегодные проверки газового оборудования — плановая и важная процедура. В ходе нее специалисты уделяют особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах», — значится в сообщении.
Первое, на что необходимо обратить внимание — проверка газового оборудования в жилых домах осуществляется строго по графику. Уточнить даты можно на официальном сайте «Мосгаза» и в специальном Telegram-боте. В этом же сервисе можно найти телефонные номера территориальных управлений служб внутридомового газового оборудования (ВДГО) и подписаться на уведомления о предстоящей проверке.
«Второе, на что важно обратить внимание — спецодежда и служебное удостоверение. Сотрудники “Мосгаза” при проведении указанных работ одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой “Мосгаз”. Необходимо пристально изучить удостоверение: оно должно быть с фотографией и печатью АО “Мосгаз” с фирменной голограммой, кроме того, важно проверить срок действия документа», — предупредили в пресс-службе.
Там добавили, что в рамках плановой проверки ВДГО сотрудник «Мосгаза» всегда приходит один, — это третье правило.
«И если все же у абонента остались сомнения — звоните по номеру 104 или 8−800−700−71−04, оператор подскажет, проводится ли в данный момент по вашему адресу проверка и является ли слесарь работником “Мосгаза”, — обратились в компании к жителям.