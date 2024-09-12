Московские газовики напомнили три правила защиты от лжекоммунальщиков

«Второе, на что важно обратить внимание — спецодежда и служебное удостоверение. Сотрудники “Мосгаза” при проведении указанных работ одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой “Мосгаз”. Необходимо пристально изучить удостоверение: оно должно быть с фотографией и печатью АО “Мосгаз” с фирменной голограммой, кроме того, важно проверить срок действия документа», — предупредили в пресс-службе.