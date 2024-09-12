Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт Володарского моста завершен

Все ограничения для автомобилистов сняты.

Дорожные работы на Володарском мосту в Петербурге завершены. Специалисты заменили покрытие переправы на площади более 13 тыс. «квадратов», рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Работы проводили поэтапно и с использованием различных видов асфальта. Так, в зоне трамвайных путей применялся литой асфальтобетон, а на разводном пролетном строении уложили тонкослойное покрытие системы «Кронфлекс».

Ремонт переправы шел с середины июля. В настоящее время на ней уже нанесена дорожная разметка, все ограничения для автомобилистов сняты.