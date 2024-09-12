Ремонт Володарского моста завершен

Дорожные работы на Володарском мосту в Петербурге завершены. Специалисты заменили покрытие переправы на площади более 13 тыс. «квадратов», рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».
Работы проводили поэтапно и с использованием различных видов асфальта. Так, в зоне трамвайных путей применялся литой асфальтобетон, а на разводном пролетном строении уложили тонкослойное покрытие системы «Кронфлекс».
Ремонт переправы шел с середины июля. В настоящее время на ней уже нанесена дорожная разметка, все ограничения для автомобилистов сняты.