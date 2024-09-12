В развитии системы школьного образования смогут помочь жители Иркутской области

— В этом учебном году предметы «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» появились во всех российских школах. Мы будем и дальше уделять повышенное внимание развитию всех учебных предметов, в том числе тех, которые не выходят на государственную итоговую аттестацию. Это изобразительное искусство, музыка, физкультура, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины. Каждый учебный предмет важен для формирования широкого кругозора школьников, — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.