В развитии системы школьного образования смогут помочь жители Иркутской области

В Иркутской области разрабатывают стратегию развития системы школьного образования. Ее полностью сформируют до 2030 года. Туда будут входить многие ключевые направления: забота о семье, детях, учителях. Также постараются сформировать патриотическое мировоззрение. Чтобы принять участие в разработке плана, необходимо заполнить форму. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Такое решение озвучили на XI Общероссийском родительском собрании, которое прошло в Москве. Также обсуждали важность развития всех дисциплин, которые преподают детям. Сейчас большое внимание уделяют всем предметам, а не только тем, что понадобятся при сдаче выпускных экзаменов.
— В этом учебном году предметы «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» появились во всех российских школах. Мы будем и дальше уделять повышенное внимание развитию всех учебных предметов, в том числе тех, которые не выходят на государственную итоговую аттестацию. Это изобразительное искусство, музыка, физкультура, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины. Каждый учебный предмет важен для формирования широкого кругозора школьников, — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.
Напомним, что в Приангарье каждая учебная неделя начинается с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Проходят «Разговоры о важном», где школьники в спокойной обстановке могут получить ответы на интересующие вопросы. А на уроках «Россия — мои горизонты» дети с шестого по 11 класс могут побольше узнать о перспективных профессиях и о достижениях страны в экономике.
В школах и 88 техникумах, колледжах организуют внеучебную деятельность. 627 советников директоров по воспитанию помогают с развитием потенциала и взаимодействуют с родителями.