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В Ленинградском зоопарке показали рутину кудрявого пеликана

Сотрудники учреждения застали птицу за утренним туалетом.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 12 сентября показали ежедневную рутину кудрявого пеликана. Сотрудники учреждения застали птицу за утренним туалетом: она усердно чистила свои перышки, которые намокли во время купания.

Отмечается, что перья пеликанов впитывают влагу. Даже находясь в воде, эти птицы используют клюв, чтобы «отжимать» их. А когда пеликан плывет по водоему, он приподнимает крылья, стараясь защитить их от намокания.

Будьте, как наши пеликаны! Обязательно уделяйте уходу за собой хотя бы несколько минут в день.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали трапезу эму Василия Ивановича.

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