Два летящих «Запорожца» едва не расплющили каскадера из Ростова-на-Дону

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев снял на камеру и опубликовал в социальных сетях свой 116 трюк.
Видеоролик получился о двух «Запорожцах». Машины, подвешенные на кранах, разместили по бокам, а потом толкнули в сторону металлической бочки с каскадером. Когда капоты авто приблизились, мужчина ловко запрыгнул на них сверху, упал, но сразу же поднялся.
Напомним, различные трюки Евгений Чеботарев придумывает уже долгое время. По словам ростовчанина, он занимается хобби не за деньги, а ради ярких ощущений, понимая при этом, что его увлечение связано с опасностью для жизни. Ранее одна экстремальных сценок удивила рэпера 50 Cent.