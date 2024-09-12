Два летящих «Запорожца» едва не расплющили каскадера из Ростова-на-Дону

Видеоролик получился о двух «Запорожцах». Машины, подвешенные на кранах, разместили по бокам, а потом толкнули в сторону металлической бочки с каскадером. Когда капоты авто приблизились, мужчина ловко запрыгнул на них сверху, упал, но сразу же поднялся.