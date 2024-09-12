Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наблюдения Луны и Сатурна проведут в Иркутской области 14 сентября

Мероприятие пройдет при условии ясной погоды.

Источник: Комсомольская правда

Всемирная ночь наблюдения Луны пройдет в Иркутской области 14 сентября. Увидеть спутник и планету Сатурн можно со многих площадок с помощью телескопа. Главное, прийти в назначенный день и время. Организаторы проведут наблюдения с 20:00 до 22:00, но только лишь при условии ясной погоды. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском планетарии.

— В наблюдениях будут участвовать практически все любители астрономии. Помимо Луны, которая достаточно быстро зайдёт за горизонт, мы сможем посмотреть на Сатурн, — рассказывает председатель ИРАО, директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

А вот если погода не позволит, то все перенесут на 12 октября. Именно в эту дату состоится Осенний международный день астрономии. Мероприятие пройдет не только в Приангарье, но и в Забайкальском крае и в Республике Бурятия.