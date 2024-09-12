Наблюдения Луны и Сатурна проведут в Иркутской области 14 сентября

Всемирная ночь наблюдения Луны пройдет в Иркутской области 14 сентября. Увидеть спутник и планету Сатурн можно со многих площадок с помощью телескопа. Главное, прийти в назначенный день и время. Организаторы проведут наблюдения с 20:00 до 22:00, но только лишь при условии ясной погоды. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском планетарии.
— В наблюдениях будут участвовать практически все любители астрономии. Помимо Луны, которая достаточно быстро зайдёт за горизонт, мы сможем посмотреть на Сатурн, — рассказывает председатель ИРАО, директор Иркутского планетария Павел Никифоров.
А вот если погода не позволит, то все перенесут на 12 октября. Именно в эту дату состоится Осенний международный день астрономии. Мероприятие пройдет не только в Приангарье, но и в Забайкальском крае и в Республике Бурятия.