В чем причины нарциссизма и можно ли построить отношения с такими людьми

Пример в действии. Нарцисс опоздал на важное собрание, но обвиняет вас в том, что это произошло из-за вас: «Это ты отвлекал/а меня перед выходом!». В этом случае нарцисс пытается переложить ответственность за свою жизнь на другого. Жертва начинает чувствовать вину за то, что делает что-то не так, даже если это не ее зона ответственности. Это вызывает чувство беспомощности и зависимости от нарцисса, так как она боится быть снова обвиненной.