Стало известно, когда в России пройдет конкурс «Интервидение»

Известно, что участниками события станут около 20 стран.
В разговоре с изданием «Абзац» специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что событие заинтересовало телекомпании и продюсерские фирмы из государств БРИКС. Также свое участие подтвердили представители из стран СНГ.
По словам Швыдкого, работу над проектом ведут Фонд развития искусства и Первый канал. Деятель отметил, что рабочее название «Интервидение», скорее всего, станет окончательным.
Инициатива проведения отечественного аналога «Евровидения» принадлежит министру культуры Ольге Любимовой. В конце 2023 года было решено, что конкурс пройдет в Санкт-Петербурге.