Стало известно, когда в России пройдет конкурс «Интервидение»

В разговоре с изданием «Абзац» специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что событие заинтересовало телекомпании и продюсерские фирмы из государств БРИКС. Также свое участие подтвердили представители из стран СНГ.