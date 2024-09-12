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Полярное сияние увидели жители Иркутского района вечером 12 сентября

Увидели явление жители села Урик.
Источник: Комсомольская правда

— Какая красота! — восхищаются жители Приангарья.

Сегодня, 12 сентября, в Иркутской районе увидели полярное сияние. Жителям села Урик удалось запечатлеть удивительное явление на камеру. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутского планетария.

— Прямо сейчас наблюдатели Иркутского планетария и Иркутского регионального астрономического общества фиксируют полярное сияние в Иркутском районе, — рассказывают в планетарии.

— Делитесь новыми фотографиями! — пишут люди.

Также поразительно яркое звездное небо с полярным сиянием заметили на Качугском тракте. Как рассказали специалисты, обычно это завораживающее зрелище длится несколько десятков минут.

Равнее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия 14 сентября проведут наблюдения Луны и Сатурна. Мероприятие состоятся при условии ясного неба. Вход свободный, необходимо прийти к месту проведения к 20:00.