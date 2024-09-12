Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге

В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Главные торжества юбилея пройдут 12 сентября — в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.