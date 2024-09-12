Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге

Главу государства сопровождает патриарх Кирилл. В программе президента РФ осмотр церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра — старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVII — XIX веков.
В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Главные торжества юбилея пройдут 12 сентября — в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
«Аурус» главы государства проследовал через Консисторские ворота Александро-Невской лавры и остановился у крыльца Благовещенского храма, где президента ожидал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава государства и патриарх по православной традиции трижды расцеловали друг друга в щеки. Путин и предстоятель РПЦ обменялись несколькими репликами, после чего прошли в храм.
В церкви глава государства поклонился мощам благоверного князя Александра Невского, после чего продолжил краткое общение с предстоятелем Русской церкви в неформальной обстановке.