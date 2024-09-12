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Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Главу государства сопровождает патриарх Кирилл. В программе президента РФ осмотр церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра — старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVII — XIX веков.

В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Главные торжества юбилея пройдут 12 сентября — в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

«Аурус» главы государства проследовал через Консисторские ворота Александро-Невской лавры и остановился у крыльца Благовещенского храма, где президента ожидал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава государства и патриарх по православной традиции трижды расцеловали друг друга в щеки. Путин и предстоятель РПЦ обменялись несколькими репликами, после чего прошли в храм.

В церкви глава государства поклонился мощам благоверного князя Александра Невского, после чего продолжил краткое общение с предстоятелем Русской церкви в неформальной обстановке.

Патриарх Кирилл