Сити-менеджер Ростова оценил новый корпус детского сада № 37

— Юные жители микрорайона уже приступили к занятиям волейболом. Идет набор на спортивную акробатику. А с 1 января 2025 года начнутся тренировки по боксу. Сейчас здание арендуется городом, но мы прорабатываем вопрос приобретения спорткомплекса, — сказал Алексей Логвиненко.