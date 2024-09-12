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Сити-менеджер Ростова оценил новый корпус детского сада № 37

Детский сад и спорткомплекс осмотрел в микрорайоне Суворовском сити-менеджер Ростова.

Возведенный корпус детского сада № 37 и новый спортивный комплекс в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону осмотрел глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сначала сити-менеджер посетил дошкольное учреждение. Третий по счету корпус детсада на улице Александра Печерского принял воспитанников в начале сентября.

— Здание рассчитано на 320 мест. Оборудованы музыкальный и спортивный залы, игровые комплексы, кабинет психолога и логопеда, кабинеты для дополнительных занятий. Организовано пятиразовое питание, — отметил Алексей Логвиненко.

Также на объекте смонтировали современную противопожарную систему и камеры видеонаблюдения. Был установлен пост охраны.

Вторым объектом рабочей поездки стал новый физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс, в котором разместят филиал спортшколы № 13. Алексей Логвиненко осмотрел здание, пообщался с тренерами и их воспитанниками.

— Юные жители микрорайона уже приступили к занятиям волейболом. Идет набор на спортивную акробатику. А с 1 января 2025 года начнутся тренировки по боксу. Сейчас здание арендуется городом, но мы прорабатываем вопрос приобретения спорткомплекса, — сказал Алексей Логвиненко.