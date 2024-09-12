Последние новости к вечеру 12 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 сентября 2024 года.
Минобороны: в Курской области освободили 10 населенных пунктов
Армия России освободила 10 населенных пунктов в Курской области от ВСУ за два дня. Отражены две контратаки противника и попытка пройти границу в направлениях Новый Путь и Медвежье. Также была сорвана попытка атаки в направлении Ольговки.
Космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос
Двое членов экипажа космического корабля Crew Dragon вышли в открытый космос. Экипаж состоит из непрофессиональных астронавтов. Экспедиция Polaris Dawn под командованием миллиардера Джареда Айзекмана организована SpaceX.
Песков: Россия ответит на разрешение бить вглубь ее территории
Дмитрий Песков заявил, что США приняли решение, позволяющее Украине атаковать российские территории. Он назвал утверждения американских властей о том, что вопрос еще обсуждается — «камуфляжной дискуссией». Песков добавил, что Россия ответит соразмерными мерами.
Цены на золото выросли до нового исторического максимума
Цена золота достигла исторического максимума из-за геополитической напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС США. На Чикагской товарной бирже декабрьский контракт подорожал на 1,17%, составив $2572,3 за унцию. С начала 2024 года золото выросло более чем на 20%. Экономисты прогнозируют снижение ставки ФРС до 3,5% к следующему лету.
Пентагон смоделирует ядерные взрывы в России и Европе
Пентагон заключил контракт с американской компанией для моделирования последствий ядерного взрыва в России и Восточной Европе. В ходе исследований будут изучать воздействие ядерного оружия на аграрный сектор, сообщается в документах министерства обороны США.