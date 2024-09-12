Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 12 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 12 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 12 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 сентября 2024 года.

Минобороны: в Курской области освободили 10 населенных пунктов

Армия России освободила 10 населенных пунктов в Курской области от ВСУ за два дня. Отражены две контратаки противника и попытка пройти границу в направлениях Новый Путь и Медвежье. Также была сорвана попытка атаки в направлении Ольговки.

Космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос

Источник: SpaceX

Двое членов экипажа космического корабля Crew Dragon вышли в открытый космос. Экипаж состоит из непрофессиональных астронавтов. Экспедиция Polaris Dawn под командованием миллиардера Джареда Айзекмана организована SpaceX.

Песков: Россия ответит на разрешение бить вглубь ее территории

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Дмитрий Песков заявил, что США приняли решение, позволяющее Украине атаковать российские территории. Он назвал утверждения американских властей о том, что вопрос еще обсуждается — «камуфляжной дискуссией». Песков добавил, что Россия ответит соразмерными мерами.

Цены на золото выросли до нового исторического максимума

Источник: AP 2023

Цена золота достигла исторического максимума из-за геополитической напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС США. На Чикагской товарной бирже декабрьский контракт подорожал на 1,17%, составив $2572,3 за унцию. С начала 2024 года золото выросло более чем на 20%. Экономисты прогнозируют снижение ставки ФРС до 3,5% к следующему лету.

Пентагон смоделирует ядерные взрывы в России и Европе

Пентагон заключил контракт с американской компанией для моделирования последствий ядерного взрыва в России и Восточной Европе. В ходе исследований будут изучать воздействие ядерного оружия на аграрный сектор, сообщается в документах министерства обороны США.