Последние новости к вечеру 12 сентября 2024 года

Цена золота достигла исторического максимума из-за геополитической напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС США. На Чикагской товарной бирже декабрьский контракт подорожал на 1,17%, составив $2572,3 за унцию. С начала 2024 года золото выросло более чем на 20%. Экономисты прогнозируют снижение ставки ФРС до 3,5% к следующему лету.