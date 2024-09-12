Участники культурного форума в Петербурге обсудили применение ИИ в творчестве

«Мы используем очень много инструментов, начиная от озвучивания и дубляжа, и заканчивая использованием искусственного интеллекта в дизайне. Но без человека это всё невозможно. Думаю, что еще очень много лет человек всё-таки остается венцом творения и будет ставить задачу искусственному интеллекту, будет с ним сотрудничать и будет фактически его хозяином, а не наоборот», — сказала Баланова.