Участники культурного форума в Петербурге обсудили применение ИИ в творчестве

Применение технологий искусственного интеллекта в сферах культуры и творчества обсудили 12 сентября участники 10-го Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Данной теме были посвящены две проходившие в четверг сессии. На них затрагивались проблемы регулирования данного направления и его влияния на культурное и национальное развитие, а также обсуждались возможности инструментов искусственного интеллекта в творчестве и создании контента.
В частности, генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова рассказала, что специалисты медиахолдинга уже привлекали нейросеть к написанию сценария и решению других творческих задач.
«Мы используем очень много инструментов, начиная от озвучивания и дубляжа, и заканчивая использованием искусственного интеллекта в дизайне. Но без человека это всё невозможно. Думаю, что еще очень много лет человек всё-таки остается венцом творения и будет ставить задачу искусственному интеллекту, будет с ним сотрудничать и будет фактически его хозяином, а не наоборот», — сказала Баланова.
Также на полях форума зарубежные участники форума из стран Глобального Юга рассказали «Известиям» о развитии культурного сотрудничества России с их государствами.
«Мы готовимся сейчас, Лига арабских государств с Российской Федерацией, чтобы мы открыли культурный арабско-российский центр в России. Мы сейчас работаем над этим», — сообщил посол объединения в РФ Валид Шилтах.
«Замбия нуждается в обучении профессиональных кадров для работы в музеях и многих других сферах. Россия, в свою очередь, имеет возможность помогать таким странам», — поделился президент национального комитета ИКОМ Замбии Эммануэль Аматви.
В свою очередь, генеральный продюсер НМГ Студии Федор Бондарчук рассказал о сделке с японской компанией Miro Asia по приобретению прав на показ четырех российских сериалов.
«Мы давно не заключали подобного контракта. Но и вообще с территорией Японии не работали уже семь лет. Мы представляем там четыре сериала: это “Балет”, Happy End, “The Телки” и “Домашнее поле”, — отметил Бондарчук.
Десятый международный культурный форум проходит в Петербурге с 11 по 14 сентября. Его основная тема в этом году — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Более 250 мероприятий деловой и культурной программы разделены на 10 тематических секций.