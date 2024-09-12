Fontaines D.C. заявили, что им плевать на воссоединение Oasis

Участники ирландской альт-рок-группы Fontaines D.C. признались, что не испытывают восторга по поводу возвращения классиков брит-попа Oasis.
«Мне кажется, мы застряли в другой эпохе, типа 2010-х. И мы в такой ностальгии, что забываем делать что-то новое», — заметил басист Fontaines D.C. Конор Диган III в интервью Studio Brussel. Музыкант добавил, что в новом лонгплее Romance (2024) коллектив пытался «заглянуть в будущее», поэтому реюнион Oasis артистов раздражает. «Честно говоря, мне все равно», — высказался о событии гитарист команды Карлос О’Коннелл.
Ответ Лиама Галлахера не заставил себя долго ждать: «К черту этих маленьких спермопузырей. Я видел роуди (техническая команда, сопровождающая группу — прим. ред.), которые были одеты лучше», — написал исполнитель в своем X (Twitter).
Первый с 2009 года тур братьев Галлахер по Великобритании и Ирландии состоится летом 2025-го. Все билеты на шоу были распроданы за 10 часов.