Fontaines D.C. заявили, что им плевать на воссоединение Oasis

«Мне кажется, мы застряли в другой эпохе, типа 2010-х. И мы в такой ностальгии, что забываем делать что-то новое», — заметил басист Fontaines D.C. Конор Диган III в интервью Studio Brussel. Музыкант добавил, что в новом лонгплее Romance (2024) коллектив пытался «заглянуть в будущее», поэтому реюнион Oasis артистов раздражает. «Честно говоря, мне все равно», — высказался о событии гитарист команды Карлос О’Коннелл.