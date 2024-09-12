Бокс-сет, посвященный 60-летию битломании, выйдет 22 ноября

Семь пластинок The Beatles, изданных на американском рынке в период с января 1964 года по март 1965 года, будут выпущены в виде бокс-сета 22 ноября.
В сборник The Beatles: 1964 US Albums In Mono войдут следующие записи: «Meet The Beatles!», The Beatles' Second Album, A Hard Day’s Night, Something New, The Beatles' Story (2LP), Beatles '65 и The Early Beatles, передает NME.
Каждый альбом вырезан из оригинальных монофонических мастер-лент специалистом Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле. Лонгплеи напечатаны на 180-граммовом виниле. Также в набор входят аннотации от писателя и историка ливерпульской четверки Брюса Спайзера. Все релизы, кроме The Beatles' Story, доступны по отдельности.
«1964 год был знаменательным для The Beatles в США (и во всем мире) даже по собственным “самым крутым из самых крутых” стандартам группы», — заявляют издатели. В то время квартет выпустил 17 синглов, вошедших в американский Топ-40, включая шесть синглов номер один, и шесть альбомов, вошедших в Топ-10.
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