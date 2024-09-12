Бокс-сет, посвященный 60-летию битломании, выйдет 22 ноября

«1964 год был знаменательным для The Beatles в США (и во всем мире) даже по собственным “самым крутым из самых крутых” стандартам группы», — заявляют издатели. В то время квартет выпустил 17 синглов, вошедших в американский Топ-40, включая шесть синглов номер один, и шесть альбомов, вошедших в Топ-10.