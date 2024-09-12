Путин указал на необходимость существования культуры без политики «отмены»

Культура должна существовать без политики «отмены». Такое заявление 12 сентября сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«Мы убеждены, что она [культура] должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены», — сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что культура политизируется. По его словам, «глобалистские элиты» склонны превращать ее в «оружие геополитических интриг».
«Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством. Но, к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания. Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры», — добавил Путин.
На том же форуме Путин указал на угрозу расчеловечивания правящих режимов в ряде стран. По его словам, многие современные политики утратили понимание культуры дипломатии и нарушают табу, которые сохранялись «даже в самые напряженные моменты холодной войны».