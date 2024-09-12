Веселина, Клементина, Фея: ЗАГС рассказал, какими редкими именами называли детей в Ростовской области в 2024 году

В Ростовской области определили самые популярные и необычные имена, которые давали детям в 2024 году. Региональное управление ЗАГС предоставило «КП-Ростов-на-Дону» данные с января по август.
За восемь месяцев года самыми популярными мужскими именами оказались Александр, Михаил и Артём. Мальчиков часто называют Матвеями, Максимами, Иванами и Марками. Скоро в школах области будет много Тимофеев, Дмитриев и Львов.
Среди женских имен по популярности лидируют София, Мария, Ева, Варвара и Анна. Родителям в Ростовской области полюбились имена Виктория, Полина, Василиса, Милана, Алиса.
Дончане продолжают давать сыновьям и дочерям редкие, необычные имена. Среди мужчиских это Архипп, Богомир, Будун, Градимир, Малюта, Пантелей. В области есть малыши по имени Северьян, Теодор, Харитон, Эммануил, Ярополк.
Девочки получали имена Веселина, Клементина, Русалина и Северина. В 2024 года на свет появились Мирония, Ивана, Праскофья, Устинья, Феофания, Эмилья. Еще одно оригинальное имя — Фея.