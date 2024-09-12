Суд во Франции вынес решение по делу женщин, назвавших Брижит Макрон трансгендером

Коррекционный суд Парижа вынес решение по делу о распространении слухов о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон была рождена мужчиной и сменила пол в 80-е годы. Первая леди и ее брат Жан-Мишель Тронье обвинили в этом двух женщин — журналистку Наташу Рэй и называющую себя медиумом Амандин Руа — в диффамации??? распространение порочащих сведений. От клеветы диффамация отличается тем, что оглашаемые сведения могут быть не заведомо ложными, обвиняемый может быть в них уверен или предоставить доказательства их истинности, но незаконным считается само разглашение таких фактов... Теперь Рэй и Руа обязаны выплатить €14 тыс., сообщил телеканал BFMTV. Компенсации за моральный ущерб составят €8 тыс. в пользу Брижит Макрон, €5 тыс. — ее брату. Также каждая из обвиненных заплатит по €500 штрафа.