Владимир Познер рассказал об отказе работать на Западе

Говоря про работу в прямом эфире, он признался, что «обожает это занятие». «Главный момент в том, что на советском телевидении я стал заметен только в 59 лет, понимаете? В то время, когда многие люди уже задумываются о завершении карьеры, я только начинаю. Вероятно, именно поэтому во мне до сих пор теплится этот энтузиазм и стремление. Я хочу [возвратиться в эфир], но, как вы знаете, не всегда удается соревноваться с желаниями. Порой приходится идти на компромиссы или даже признать, что некоторые вещи недостижимы», — заявил господин Познер.