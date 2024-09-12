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Жителей Ростова предупредили об отключении воды

В Ростове-на-Дону десятки домов останутся без воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

Так, с 17 сентября 8:30 до 18 сентября 8:00 воды не будет в домах по адресам: ул. Станиславского ул. — пер. Халтуринский — Темерницкая — ул. Серафимовича — пер. Островского.

Причиной стал капремонт участка водопроводной сети по улице Московской.

18 сентября с 9:00 до 16:00 отключения запланированы на ул. Крупской: от ул. Крупской, 2 до ул. Крупской, 4, включая детский сад по ул. Крупской, 2а; ул. 3-я Баррикадная: от 3-я Баррикадная, 1 (Рабочая площадь, 1) до ул. Рабочая площадь, 5.

Причиной временных неудобств стала замена участка трубопровода на ВНС «Рабочая площадь, 5».