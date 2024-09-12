Жителей Ростова предупредили об отключении воды

18 сентября с 9:00 до 16:00 отключения запланированы на ул. Крупской: от ул. Крупской, 2 до ул. Крупской, 4, включая детский сад по ул. Крупской, 2а; ул. 3-я Баррикадная: от 3-я Баррикадная, 1 (Рабочая площадь, 1) до ул. Рабочая площадь, 5.