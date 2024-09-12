Ростовчанам объяснили, чем могут быть опасны лимонады

Специалист рассказала жителям Ростовской области о вреде лимонада. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на биолога Ирину Лялину.
Специалист сообщила, что лимонады из магазина могут содержать сразу два канцерогена: сахарин и бензоат натрия. Такие напитки могут вызвать ожирение и диабет второго типа.
Кроме того, из-за большого потребления лимонада снижается адекватная реакция на стресс, а клетки быстрее стареют. Специалист также добавила, что такие напитки имеют в своем составе лимонную кислоту, которая может негативно влиять на зубную эмаль.
— Консервант бензоат натрия, к примеру, — еще один канцероген, который приводит к повреждениям ДНК, тем самым ускоряя старение клеток, к циррозу печени и болезни Паркинсона, — добавила Ирина Лялина.