Что делать, если объявили ракетную опасность или возникла угроза БПЛА

При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение отключите газ, электричество и воду. Возьмите документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправляйтесь в убежище. Если такой возможности нет — спуститесь в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Если у вас есть дети или домашние питомцы, то продумайте, какие предметы первой необходимости нужно взять для них.