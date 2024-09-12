Адвокат рассказал ростовчанам, имеет ли силу записанное на диктофон завещание

Жителям Ростовской области объяснили, что записанное на диктофон завещание не имеет юридической силы. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на адвоката Константина Пахомова.
По словам эксперта, такое завещание не будет иметь юридической силы, так как данная форма не предусмотрена действующим законодательством. Завещание необходимо оформить только в письменном виде. Что касается текста, то его можно написать самостоятельно или с помощью нотариуса.
— Завещатель может оповестить о своей посмертной воле еще при жизни, а можно сделать так, чтобы никто не узнал о содержании завещания, даже нотариус, — добавил адвокат.