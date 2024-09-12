Познер отказался работать на Западе из-за требований высказаться о Путине и РФ

«Дело в том, что я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу [работать в эфире], но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение».