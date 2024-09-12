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Ростовская область отметит 87-й день рождения праздничными мероприятиями

Жителям Дона рассказали, какие мероприятия их ждут в 87-й день рождения региона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 87-й день рождения пройдет с праздничными мероприятиями. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Для гостей и жителей региона подготовили множество интересных мероприятий в учреждениях культуры. Так, можно поучаствовать в различных конкурсах, викторинах, побывать на выставках.

Например, в Ростовском областном музее изобразительных искусств уже принимают посетителей на выставках «Город у Тихого Дона» и «Образ реки Дон в произведениях донских художников».

А в Волгодонске эколого-исторический музей подготовил для самых юных жителей интерактивное краеведческое мероприятие «Путешествие по степным тропинкам». Также в городе будет работать передвижной выставочный проект «Ростовская область — сердце юга России».

Отметим, что в других городах и районах также пройдут праздничные мероприятия. Ключевым мероприятием праздника станет торжественное собрание в Ростовском музыкальном театре с участием главы региона Василия Голубева.