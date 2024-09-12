Культура без отмены: о чем президент и зарубежные гости говорили на форуме в Петербурге

Владимир Путин констатировал беспрецедентную политизацию культуры в мире и отметил, что ее превратили в оружие геополитических интриг. Выступление президента страны 12 сентября стало кульминацией проходящего в Санкт-Петербурге Форуме объединенных культур. Пленарному заседанию предшествовал целый ряд дискуссий и сессий с участием как российских, так и зарубежных политиков, дипломатов и деятелей искусства. Подробности — в материале «Известий».
С самого утра в Петербурге были усиленные меры безопасности: ряд центральных улиц перекрыли для транспорта, на некоторые не пускали и пешеходов. Причина ограничений — не только визит президента, но и крестный ход в ознаменование 300-летия перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в город на Неве (об этом — читайте в «Известиях»).
А пока в Казанском соборе еще шла праздничная утренняя Литургия, в Главном штабе Эрмитажа уже началась работа форума. Сразу несколько сессий стартовали одновременно, но, пожалуй, наибольший интерес у гостей и прессы вызвало короткое шоу, предварявшее панельную дискуссию «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет». Народная артистка РФ Надежда Бабкина исполнила перед собравшимися песню «Родина моя» дуэтом с роботом Арди, разработанным пермской компанией Promobot.
Человекоподобный андроид пел мужским голосом, открывая рот и плавно водя руками, но не обращал особого внимания на свою партнершу. Бабкина же была к нему более ласкова и после выступления погладила напарника по плечу, признавшись, что волновалась — вдруг он вступит не вовремя или же она случайно заденет его рукой, эмоционально жестикулируя.
Сама артистка осталась довольна экспериментом, но все же отметила, что до живого певца ему еще далеко.
— У него нет души, нет чувств, это абсолютно точно. Допустим, он поет четко по долям. Я могу задержать звук, продлить его и остаться в ритме, а он — нет, — поделилась Надежда Бабкина с «Известиями».
В последовавшей затем дискуссии спикеры, в числе которых были генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и глава Первого канала Константин Эрнст, обсудили, к чему может привести использование искусственного интеллекта в культуре и медиа, и пришли к выводу, что пока это лишь полезный инструмент, но важно не упустить момент, когда ИИ начнет представлять опасность для человечества.
— Только творческий и талантливый человек может правильно поставить задачу искусственному интеллекту. Мы используем ИИ в озвучивании и дубляже, в дизайне, в аналитике и анализе того, какой контент может быть более востребован. Но без человека это все невозможно, и думаю, что еще очень много лет человек останется венцом творения и будет ставить задачу ИИ, будет, фактически, его хозяином, а не наоборот, — подчеркнула Светлана Баланова.
По ее словам, есть вещи, в которых ИИ пока не в силах тягаться с человеком.
— Мы провели эксперимент. Загрузили искусственному интеллекту сценарии всех лучших комедийных сериалов, которые написаны талантливыми людьми. Решили, пусть он что-нибудь напишет. Посмотрели, почитали, ну и посадили команду сценаристов дорабатывать то, что у него получилось. В итоге получился сериал, в котором высмеяли то, как искусственный интеллект пишет сценарий.
А вот Константин Эрнст возлагает большие надежды на технологию deepfake, позволяющую «возрождать» великих актеров прошлого, хотя и подчеркивает, что играть за них все равно должны талантливые люди, один компьютер с этим не справится.
Продюсер сообщил, что сейчас ведутся переговоры с наследниками Вячеслава Тихонова: его образ хотят использовать в новом фильме про Штирлица. Помимо этого, Эрнст собирается «воскресить» на экране Евгения Леонова, Олега Даля и Владимира Высоцкого.
Но как найти героя не из прошлого, а из наших дней? Об этом шла речь на дискуссии с участием Владимира Машкова, Карена Шахназарова и Милоша Биковича. По мнению Карена Шахназарова, предложить героя «сверху» очень трудно. Он должен естественным образом появиться. Режиссер признался, что для него в свое время было неожиданностью, что центральный персонаж «Курьера» так полюбился зрителям. Примером же сегодняшнего героя, попавшего в точку, может считаться мажор Гриша из «Холопа» в исполнении Биковича. В наши дни оказывается актуальной тема перевоспитания.
Кстати, свою версию «Холопа» скоро выпустят в Турции. Об этом сообщила Карина Миа Сатлыкова, гендиректор турецкой компании Kunay Film Music Org на дискуссии, посвященной выходу наших фильмов и сериалов на глобальной рынок. А другой участник той же беседы — Лян Ду, гендиректор Airmita (Китай) — заявил, что русские сериалы сейчас лучше продукции Netflix и HBO, и если выпустить «Слово пацана» на китайский рынок, это будет бомба.
С высокой оценкой состояния отечественной киноиндустрии согласна и Светлана Баланова.
— У нас была великая школа советского кино, которую в какой-то момент мы потеряли и уже готовы были сказать, что у нас своего кинопроизводства и не будет. Но затем, благодаря решению государства о том, что нам надо было восстановить эту индустрию, мы увидели фантастический ренессанс кинематографии. И сегодня то, что мы видим на экранах, ничем не уступает лучшим мировым стандартам, — отметила она.
Вместе с тем, и на этой, и на других дискуссиях участники отмечали, что сегодня особенно важно не только качество продукции, но и те смыслы, ценности, которые в нее закладываются.
О ценностях говорил накануне Патриарх Кирилл в своей речи (читайте репортаж «Известий»), и о них же сказал Владимир Путин в пленарном докладе.
— Мы в России с главными для нас ценностями определились, закрепили их в Основном законе страны, в Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет, кто, так же как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой, по её естественным законам. Результат этих усилий безо всякого преувеличения определит и будущее мирового устройство, и перспективы культуры. Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры, — подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин отметил, что культура всегда была для мира своего рода предохранителем. Но «в ряде стран он, похоже, перегорел». По словам главы государства, немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряжённые моменты холодной войны.
Культура же при этом используется как оружие геополитических интриг. И сейчас наблюдается беспрецедентная политизация культуры. При этом продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира, констатировал президент России.
— Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе. Они видят будущее культуры во взаимном уважении и доверии, в равноправном международном сотрудничестве в этой сфере, — подчеркнул Владимир Путин. — Мы знаем, что залог развития культур — в постоянном взаимодействии и взаимообогащении. Знаем, какая мощная созидательная сила заложена в единстве разных культур и традиций. Это единство — исток нашей национальной идентичности, таких основополагающих ценностей нашего народа, как взаимопомощь, справедливость, милосердие, историческая память и преемственность поколений, крепкая семья, патриотизм и гражданственность.
Комментируя выступление Владимира Путина, Висенте Барриентос, председатель координационного совета Объединенного центра делового сотрудничества «БРИКС», сказал «Известиям»:
— Владимир Владимирович даёт посыл, что Россия не та страна, с которой надо воевать, с Россией нужно дружить. Мы очень рады, что нас пригласили сегодня сюда. Есть много точек для сотрудничества с Бразилией, странами Латинской Америки и БРИКС. Пришел конец правления культуры англо-саксов, западной культуры, — отметил гость форума.
Михаил Швыдкой обратил внимание на слова Владимира Путина о важности культурного суверенитета.
— Президент настаивает на том, что современный мир должен выстраиваться на принципах равенства культур, и ценности каждого народа не должны препятствовать диалогу. Россия отстаивает суверенитет, мы за диалог на равных.
Одним из примеров суверенитета и уважительного культурного диалога Швыдкой считает будущий песенный конкурс «Интервидение».
— Будем основываться на национальных традициях, фольклоре. Хотим услышать многоголосие мира, а не тот стандарт, который нам навязывает эстрада. Планируется участие 20 стран. Бразилия, Китай, Индия — точно.
После завершения пленарного заседания участники и гости форума отправились в Михайловский театр на гала-концерт звезд оперы и балета во главе со Светланой Захаровой. А завершили вечер — на приеме зампреда правительства, председателя оргкомитета Форума Татьяны Голиковой в Михайловском саду Русского музея.