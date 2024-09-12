Культура без отмены: о чем президент и зарубежные гости говорили на форуме в Петербурге

— Мы в России с главными для нас ценностями определились, закрепили их в Основном законе страны, в Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет, кто, так же как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой, по её естественным законам. Результат этих усилий безо всякого преувеличения определит и будущее мирового устройство, и перспективы культуры. Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры, — подчеркнул президент РФ.