Врач Решетун рассказал, какой матрас поможет сохранить позвоночник здоровым

Качественный и достаточный по времени сон укрепляет здоровье. Но без комфортной постели хорошо выспаться сложно. Вот почему так важно выбрать удобный и «правильный» матрас. Как это сделать, «Российской газете» рассказал ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Алексей Решетун.
Какой матрас полезнее для хорошего сна и здоровья позвоночника?
Алексей Решетун: Лучше всего спать на том матрасе, который подходит конкретному человеку. Здесь универсального совета никакого нет, потому что имеет значение возраст человека и его предрасположенность к каким-то заболеваниям, состояние его мышечного корсета и так далее. Поэтому нужно выбирать матрас строго индивидуально.
Обращайте внимание на личные свои ощущения. Поэтому, выбирая матрас, нужно обязательно на него ложиться. И не просто на несколько секунд, а ложиться в разных позах, в которых вы любите спать, чтобы понять, будет ли вам комфортно. Одна из важных задач сна, которая достигается при многочасовом сне, — это расслабление скелетных мышц. Когда мы в состоянии бодрствования, наши мышцы всегда напряжены: поддерживают тело в вертикальном положении, обеспечивают возможность двигаться. А отдыхаем и расслабляемся мы во время сна — это очень важная задача, и обеспечит такую возможность правильный матрас.
Некоторые врачи советуют выбирать жесткие матрасы, мол, на мягком можно заработать искривление позвоночника. Что вы можете сказать об этом?
Алексей Решетун: Считается, что жесткий матрас необходим людям, у которых масса тела больше 100 кг и у которых есть проблемы с позвоночником. Однако это не универсальный рецепт. Наши предки спали на перинах, и мне довелось в свое время спать на перине, это очень комфортно. Должен быть индивидуальный подход, обусловленный возрастом человека, заболеваниями, предпочтениями, личными ощущениями.
Какие противопоказания есть у жестких матрасов?
Алексей Решетун: Противопоказания к жесткому матрасу — это различные заболевания позвоночника, в первую очередь, самое распространенное заболевание — грыжа диска, это какие-то крючковые синдромы и так далее, когда необходимо принять позу максимально расслабленную. На жестком матрасе иногда этого достичь не удается. Тем более здесь еще имеет значение поза, в которой человек спит. Наиболее комфортная поза для сна, для мышц, для тела человека — это спать лежа на спине, правда, не у всех это получается.
А что можно сказать о мягком матрасе? Какие у него плюсы и минусы?
Алексей Решетун: Мягкий матрас — например, та же перина — с одной стороны, принимает форму тела, он наиболее анатомичен. Но с другой стороны, он не всегда удерживает тело должным образом — на уровне нашего центра тяжести, который располагается на уровне крестцового мыса. Тело может проседать несколько вниз, тем самым создавая дополнительную нагрузку на мышцы даже во сне, а в результате человек может просыпаться с больной спиной.
Мягкие матрасы показаны людям с большой массой и людям, которые не могут спать на жестких поверхностях.
Чем чреват неправильный выбор матраса?
Алексей Решетун: В первую очередь, если матрас вам не подходит, вы рискуете просыпаться с неприятными ощущениями. Например, это могут быть болевые ощущения в области поясницы. Плюс при наличии хронических заболеваний — грыже диска, например, могут случиться обострения.
Бессонница может быть?
Алексей Решетун: Бессонница вряд ли. Она имеет все-таки другие причины, а не неудачный выбор матраса.
Боли в спине из-за неподходящего матраса могут перейти в хронические заболевания?
Алексей Решетун: Нет. Как правило, это просто неправильные ощущения в спине, в области поясницы. Через некоторое время, несколько минут, иногда десятков минут после того, как человек разойдется, эта боль у него пропадает, но просыпается человек с неприятными болевыми ощущениями.
Наш позвоночный столб — это не прямая палка, а сложно устроенное образование, которое имеет в плоскости четыре физиологических изгиба. Кроме того, тела и отростки позвонков соединены между собой многочисленными суставами, что придает позвоночнику подвижность. Тем самым гасятся механические колебания, снижается нагрузка — в том числе и на череп, и на головной мозг — поэтому правильный выбор матраса имеет, конечно, большое значение.
Причем выбор велик. Сейчас есть матрасы, которые имеют разные типы жесткости — например, с одной стороны он более мягкий, а если перевернуть — более жесткий. Есть и варианты, когда жесткость разная на каждой половине для двоих людей. Поэтому не заказывайте матрас по интернету, надо приезжать в магазин или шоурум и пробовать.