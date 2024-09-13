Врач Решетун рассказал, какой матрас поможет сохранить позвоночник здоровым

Обращайте внимание на личные свои ощущения. Поэтому, выбирая матрас, нужно обязательно на него ложиться. И не просто на несколько секунд, а ложиться в разных позах, в которых вы любите спать, чтобы понять, будет ли вам комфортно. Одна из важных задач сна, которая достигается при многочасовом сне, — это расслабление скелетных мышц. Когда мы в состоянии бодрствования, наши мышцы всегда напряжены: поддерживают тело в вертикальном положении, обеспечивают возможность двигаться. А отдыхаем и расслабляемся мы во время сна — это очень важная задача, и обеспечит такую возможность правильный матрас.