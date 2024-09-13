Мошенники пугают пожилых волгоградцев цифровым рублем

В рассылаемых письмах говорится о принудительном переводе социальных выплат в цифровую валюту. К ним прилагается «форма об отказе», для заполнения которой гражданам предлагают ввести персональные данные. Расчет делается на то, что пожилые люди, побоявшись связываться с «цифровой валютой», не задумываясь, предоставят необходимую информацию, чтобы избежать возможных проблем. Добытые у доверчивых граждан данные злоумышленники используют для получения доступа к «Госуслугам», сообщает областной комитет информационных технологий.