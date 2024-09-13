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Мошенники пугают пожилых волгоградцев цифровым рублем

Аферисты возобновили рассылку фишинговых писем пенсионерам.

В рассылаемых письмах говорится о принудительном переводе социальных выплат в цифровую валюту. К ним прилагается «форма об отказе», для заполнения которой гражданам предлагают ввести персональные данные. Расчет делается на то, что пожилые люди, побоявшись связываться с «цифровой валютой», не задумываясь, предоставят необходимую информацию, чтобы избежать возможных проблем. Добытые у доверчивых граждан данные злоумышленники используют для получения доступа к «Госуслугам», сообщает областной комитет информационных технологий.

Год назад мошенники распространяли подобные послания через мессенджеры, но теперь они учли свои ошибки и делают рассылку, используя электронную почту. Текст выглядит как официальное обращение от Пенсионного фонда России.

Участие в программе Банка России, касающейся применения цифрового рубля, не является обязательным, количество ее участников не превышает 9 тысяч физических и 1200 юридических лиц. Никакие принудительные выплаты в цифровой валюте не производятся.

Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют не передавать личные данные незнакомым лицам. Соблюдая простейшие меры безопасности, можно уберечь себя от потерь и утечек данных.