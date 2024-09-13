Укрощая строптивого: французские холопы и американские киллеры

Французская адаптация российского «Холопа». Приключенческий экшен с Джеки Чаном в роли профессора археологии. Рассел Кроу в хорроре про съемки фильма об экзорцизме. Виктория Толстоганова в новой экранизации повести «Вам и не снилось», известной по одноименному хиту советского проката 1980-х. Боевик про киллера, который по ошибке заказал сам себя. Комедия про пару копов, которые решают прикарманить чужой миллион. Китайский мультфильм про дружбу девочки и робота. «Известия» советуют, какие новые фильмы смотреть в кино в эти выходные.
Режиссеры: Александр Шарло и Франк Манье.
В ролях: Одран Катен, Кад Мерад.
Сценаристы комедии «Бобро поржаловать!» выступили режиссерами ремейка российского хита Клима Шипенко. Сюжет французского фильма отличается от оригинала прежде всего национальным колоритом, а над сценарием работали авторы оригинального «Холопа», Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков.
После очередной выходки избалованный мажор оказывается сослан отцом — владельцем сети отелей в фейковую деревню времен Людовика XIV. Юнец верит, что оказался в XVII веке и, разумеется, постепенно подвергается перевоспитанию — с помощью ведер и тряпок! За злоключениями сына с помощью камер следит не только отец, но и целая съемочная группа.
Это не первая и не последняя версия «Холопа» — «Холоп. Однажды в Монголии» уже вышел, а «Холоп в Турции» пока на подходе (премьера обещана в декабре). Как считает один из режиссеров Франк Манье, картина поднимает важную тему взаимопонимания отцов и детей. В мировом прокате фильм собрала почти $2 млн.
Режиссер: Потси Пончироли.
В ролях: Химеш Патель, Джозеф Гордон-Левитт, Лили Джеймс.
Полицейский в первый же день работы едет по вызову и случайно убивает хозяйку дома, а его напарник находит на месте преступления сумку с миллионом долларов и предлагает их поделить. Разумеется, это решение вызывает множество проблем, ведь деньги предназначались для колумбийского киллера.
Черная комедия в духе братьев Коэнов о том, к чему приводят дурные намерения, отличается излишне морализаторским финалом. Несложный нуаровый сюжет украшают забавная парочка главных героев (хотя Гордон-Левитт и несколько переигрывает) и отличный актерский второй план (Лили Джеймс, Трейси Лордс, Тим Блейк Нельсон). Режиссер ранее снял жесткий инди-вестерн «Старый Генри» с необычной трактовкой мифа о Билли Киде.
Режиссер: Джошуа Джон Миллер.
В ролях: Рассел Кроу, Райан Симпкинс.
Актер, потерявший жену и загубивший карьеру из-за пристрастия к алкоголю и другим излишествам, получает приглашение сняться в фильме ужасов про изгнание дьявола. В процессе съемок он чуть больше входит в роль священника, чем хотелось бы, и начинает всерьез пугать свою дочку-подростка странным поведением. Метахоррор с Расселом Кроу в роли вышедшего в тираж актера снят сыном Джейсона Миллера, игравшего священника в «Изгоняющем дьявола» 1974 года. А еще это уже вторая картина, где Кроу бьется с бесами, после прошлогоднего «Экзорциста Ватикана» (на самом деле «Экзорцизм» был снят раньше). Картина провалилась в американском прокате и напоминает подборку сцен из других, более успешных хорроров, хотя главная звезда честно старается изображать одержимого.
Режиссер: Стэнли Тун.
В ролях: Джеки Чан, Чжан Исин.
Профессор археологии вместе с помощником находят в экспедиции древние артефакты и начинают видеть сны, где они ведут за собой имперские войска и сражаются в битвах. Чтобы понять, что с ними происходит, они отправляются в Ледниковый храм. Эта смесь приключенческого фэнтези в духе «Индианы Джонса» и масштабного исторического кино — уже восьмой совместный фильм Стэнли Туна и Джеки Чана, работавших ранее на таких хитах, как «Полицейская история 3» и «Разборка в Бронксе». Новый фильм впечатляет природными локациями и батальными сценами, но многие зрители жалуются на режущую глаз кустарность спецэффектов и особенно ругают омоложенного на компьютере Джеки.
Режиссер: Ира Волкова.
В главных ролях: Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Алексей Розин.
Вторая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», но в оригинальном авторском прочтении. В классической мелодраме 1980 года, ставшей хитом советского проката, сюжет фокусировался на двух влюбленных школьниках. Мать мальчика выступала против их отношений и всячески пыталась разлучить. А всё потому, что ее муж когда-то встречался с матерью девушки.
В новом фильме по сценарию драматурга Ярославы Пулинович акцент смещен на эту самую мать по имени Вера, которая хочет разрушить первую любовь своего сына. В главной роли — Виктория Толстоганова, уже игравшая гиперопекающую мать-злодейку в семейной драме «Выше неба», но здесь она личность не столько коварная, сколько трагическая. Выход фильма приурочен к 45-летию повести и 115-летию со дня рождения режиссера первой экранизации Ильи Фрэза. Надо сказать, даже жанрово «Вера» и «Вам и не снилось» очень отличаются, несмотря на некоторое сюжетное сходство и композитора Алексея Рыбникова, написавшего музыку для обеих картин.