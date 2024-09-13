Укрощая строптивого: французские холопы и американские киллеры

Актер, потерявший жену и загубивший карьеру из-за пристрастия к алкоголю и другим излишествам, получает приглашение сняться в фильме ужасов про изгнание дьявола. В процессе съемок он чуть больше входит в роль священника, чем хотелось бы, и начинает всерьез пугать свою дочку-подростка странным поведением. Метахоррор с Расселом Кроу в роли вышедшего в тираж актера снят сыном Джейсона Миллера, игравшего священника в «Изгоняющем дьявола» 1974 года. А еще это уже вторая картина, где Кроу бьется с бесами, после прошлогоднего «Экзорциста Ватикана» (на самом деле «Экзорцизм» был снят раньше). Картина провалилась в американском прокате и напоминает подборку сцен из других, более успешных хорроров, хотя главная звезда честно старается изображать одержимого.