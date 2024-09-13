Изображая жертву: Безруков устроил следственный эксперимент Пугачеву

Сергей Безруков выпустил спектакль «Капитанская дочка» по Александру Пушкину. Это первая премьера МГТ в статусе Федерального театра. И главное разочарование для публики — народный артист не стал играть в спектакле сам, а сделал ставку на молодых коллег. Спектакль выпустили уже после 225-летнего юбилея поэта. Несмотря на это, режиссер создал потенциальный хит. Его спектакль-расследование со сцены вышел в зрительный зал и увлек происходящим. «Известия» побывали на премьере и оценили следствие по делу Емельяна Пугачева силами труппы Губернского театра.
Путь «Капитанской дочки» к зрителю был долгим. Спектакль замыслили еще пять лет назад. Летом 2019 года на открытии фестиваля «Фабрика Станиславского» в музея-заповеднике «Горки Ленинские» команда Московского Губернского театра продемонстрировала эскиз будущей постановки.
На территории кинодеревни, в декорациях, с каскадерами, взрывами, огнем, с взятием имитации Белогорской крепости, это было очень эффектно. И казалось, вот-вот взятый разбег завершится полноценным спектаклем. Однако выпуск спектакля затянулся. И вот 12 сентября зрителей пригласили на премьеру «Капитанской дочки».
В роли Петра Гринева — студент ГИТИС Олег Савостюк. В его фильмографии более 20 кино- и телеработ. Машу Миронову режиссер Безруков доверил своей студентке из мастерской во ВГИКе Александре Лукьяновой. В труппе не нашлось актрисы на роль юной героини. А вот Емельяна Пугачева сыграл Дмитрий Карташов. Он давно шел к этой роли. Пять лет назад играл в эскизе и переживал, что уже не будет воплощения на сцене. Но некоторые зрители спали и видели в этой красном кафтане самого Сергея Безрукова. Он же расставил для себя приоритеты и выбрал кресло режиссера.
В интервью «Известиям» Сергей Витальевич признался: «Я у своих артистов хлеб не отнимаю. Предпочитаю быть по эту сторону рампы. Когда ты режиссер-постановщик, это удобней. Видишь картинку со стороны».
Переключать себя с режиссера на актера, по утверждению Сергея Безрукова, невероятно сложно. Это он знает по опыту постановки «Дяди Вани» Чехова, где народный артист еще играл Войницкого. Надо было следить за своими партнерами вместо того, чтобы заниматься делом на сцене.
«Капитанская дочка» В МГТ — спектакль-расследование. Анна Матисон написала инсценировку, в которой использует не только текст повести Пушкина, но и его научную монографию «История Пугачева». А для полного погружения в материал изучила и дополнила текст реальными документами той эпохи. Пригодились и выдержки из допросов и судебных слушаний по делу о восстании Емельяна Пугачева. Все герои и события рассматриваются постфактум. Некоторые образы прописаны более полно, нежели у классика.
— Когда я первый раз почитала «Капитанскую дочку», меня зацепило, что Маша Миронова живет в Белогорской крепости, но при этом боится выстрелов. Это как-то неинтересно. А в интерпретации Сергея Витальевича Маша только может показаться маленькой, хрупкой. На самом деле она очень сильная девчонка. Моя Маша готова идти до конца, чтобы не случилось, и бороться за свою любовь.
Маша появится на сцене лишь во втором акте. А до этого — акт мужской. Брутальный, жесткий и, местами, даже страшный.
Повествование начинается с конца. Пугачева и его войско схватили. Всем грозит смертная казнь. Но вину надо еще доказать. С первой минуты зрители попадают в застенки, где в кандалах на дощатых полатях сидят, лежат бунтовщики во главе с Емелькой Пугачевым. И с краю — не вписывающийся в эту компанию, юный служивый в белой рубахе Петруша Гринёв. Идет допрос. Правду выбивают в прямом смысле слова. Допрос ведет бескомпромиссный и напористый генерал Маврин (Сергей Вершинин).
— Перечитывая книгу, я с удивлением заново открыл для себя 14-ю главу — она называется «Суд», — говорит Сергей Безруков. — Это глава, когда Гринёв попадает под арест и приговаривается к смертной казни. В нашем спектакле мы смотрим на всю историю через призму именно этой главы — повествование превращается в драму-расследование. Герои страдают, любят, совершают ужасные или благородные поступки не здесь и сейчас — они возвращаются к этим событиям в ходе расследования, заново переосмысляя их.
Беспощадный и безжалостный Русский бунт восстановлен в форме следственного эксперимента. Бунтовщики подробно рассказывают, как убивали, вешали, снимали кожу с офицеров и мазали жиром свои раны. От этих слов мороз по коже. Кто-то из зрителей даже вытирает слезы, аллюзия на день сегодняшний дает выплеснуться эмоциям.
— Мне кажется, что Пушкину Пlугачев был симпатичен, и поэтому в «Капитанской дочке» он неоднозначный герой, — считает исполнитель роли Пугачева Дмитрий Карташов. — Он ни зверь, ни демон. Он пошел за казачью правду, за идею. Казаков стали ущемлять, лишать свободы. А что такое для вольного казака лишиться воли? Это все равно, что льва посадить в клетку.
За повешенных на перекладине в петле болтаются куклы из мешковины, набитые сеном. За капитана Миронова коменданта Белогорской крепости и за его жену Василису Егоровну — актер и актриса из следственного департамента. Засада у бунтовщиков в зрительном зале. Даже сидящим на первых рядах мужчинам достаются меховые шапки. Они тоже изображают войско неприятеля. На расстоянии ладони партер втянут в жестокое побоище. В ход идут палки, железные кружки, стрелы свистят над сценой. Полное погружение в материал. Спектакль перерастает в иммерсивное действо. Но зрителей это только заводит.
Еще один неоднозначный персонаж в пьесе, по мнению режиссера, Швабрин. Хотя из школьной программы мы знаем, что хуже человека в произведении нет. Предатель не может быть хорошим человеком. Но нет, Сергей Безруков решил показать Швабрина не так однозначно и взял на роль Антона Соколова, актера с открытой, доброй улыбкой и голубыми глазами. Режиссер решил дать шанс герою негодяю. Швабрин может быть гораздо сложнее, чем мы его видим. Способность покаяния даже для мерзавца очень важна. Поэтому Швабрину дали шанс признаться в любви Маше. Выбор актрисы на главную женскую роль оправдан. Но неуверенность дебютантки пока чувствуется. Возможно, сказалось премьерное волнение.
Несмотря на юный возраст исполнителя роли Петра Гринева артист Олег Савостюк не теряется рядом с опытными коллегами. Очень достойная работа, вдумчивая, серьезная. А его дуэт с Юрием Колгановым, играющим роль слуги Савельича, — диалог трагика с комиком. Заслуженный артист будто скользит на лыжах с высокой горы, изящно, легко, с улыбкой прошивая своими репликами драматический сюжет. Юрий Колганов и заячий тулупчик задействует в своем комиковании-повествовании не только в качестве улики, находит и иное применение.
Второй акт еще неожиданней. Зритель попадает на маскарад с Екатерине II. Режиссер интригует и держит в напряжении до самого финала. У Сергея Безрукова получился театр в театре. В помощь ему художник-постановщик Максим Обрезков, художник по костюмам Тамара Эшба и главный по свету Александр Сиваев. Связывает повествование музыка Александра Биллиона. Этот творческий эксперимент длиною пять лет можно считать успешным.