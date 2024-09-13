Изображая жертву: Безруков устроил следственный эксперимент Пугачеву

В роли Петра Гринева — студент ГИТИС Олег Савостюк. В его фильмографии более 20 кино- и телеработ. Машу Миронову режиссер Безруков доверил своей студентке из мастерской во ВГИКе Александре Лукьяновой. В труппе не нашлось актрисы на роль юной героини. А вот Емельяна Пугачева сыграл Дмитрий Карташов. Он давно шел к этой роли. Пять лет назад играл в эскизе и переживал, что уже не будет воплощения на сцене. Но некоторые зрители спали и видели в этой красном кафтане самого Сергея Безрукова. Он же расставил для себя приоритеты и выбрал кресло режиссера.