Буйный в цвете: «Алексей Моргунов. Среди первых» в Третьяковке

В новой Третьяковке открылась выставка Алексея Моргунова, к 140-летию со дня рождения художника. Он прошел путь от авангарда до соцреализма и известен как один из создателей движения «февралисты», предшественников супрематизма и беспредметной живописи, куда также входил Казимир Малевич. Но прежде всего Моргунов был мастером, блестяще работавших в самых разных стилистиках и жанрах. Корреспондент «Известий» побродил среди картин.
Однажды, 1 марта 1914 года Алексей Моргунов, сын пейзажиста и автора картины «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, отправился с другом Казимиром Малевичем на прогулку по Кузнецкому мосту. Прогулка обернулась скандалом — участники движения «февралисты» решили эпатировать почтенную публику, вставив в петлицы одежды деревянные ложки. По нынешним временам этот хэппенинг не звучит так уж шокирующе, но 110 лет назад фотография парочки попала в московские газеты.
Так уж вышло, что больше всего Моргунов известен за только что пересказанный анекдот, и в этом есть страшная несправедливость.
Его первая персональная выставка в Новой Третьяковке, приуроченная к 140-летию со дня рождения художника, должна это исправить. Она проходит в 10-м зале Новой Третьяковки и отражает все этапы его разнообразного творческого пути. Правда, и это лишь небольшая часть работ художника, разбросанных по 28 музеям и архивам, в том числе за пределами России.
Он был другом Казимира Малевича и Владимира Татлина, однако так и не снискал славы создателя «Черного квадрата» и легендарной башни. Одна из причин — патологическая стеснительность, которую он прикрывал показной грубостью. Пишут и про страшные запои, которые отнюдь не помогали ему на творческом пути.
При этом Моргунов, например, был создателем классического плаката выставки «Бубновый балет» 1919 года. Он и сам принял в ней участие — его парижская серия висела рядом с картинами Михаила Ларионова и Ильи Машкова. Любопытно, что на той же выставке «Бубновый балет» вокруг Ларионова сложилось объединение «Ослиный хвост», куда Моргунов тоже примкнул и активно рисовал. Правда, через год он ее покинул из-за капризного характера Ларионова.
С политическими взглядами Моргунова тоже было не всё так однозначно.
В 1916 году он был призван и попал на фронт Первой мировой, а после революции, в 1918-м году, примкнул к анархистам и начал сотрудничать с газетой с емким названием «Анархия». В компании анархофутуристов, куда входили Казимир Малевич и Иван Клюн, он пытался превратить захваченный особняк Алексея Морозова в Дом современного искусства и выступал против вмешательства государства в дела искусства. В том же году газета была закрыта, а анархисты разогнаны. Моргунову пришлось идти работать на государственный строй, который он не слишком любил. Вслед за своим другом Татлиным художник устроился в Народном комиссариате просвещения, где стал руководителем Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ). Впрочем, административной деятельности он всегда предпочитал преподавательскую.
Изначально на творчество Моргунова оказала огромное влияние его поездка заграницу в 1909 году, когда он, сопровождая мецената Александра Карзинкина побывал в Австрии, Германии, Италии и Франции. Знакомство с новыми течениями европейского искусства привело к увлечению фовизмом и кубизмом.
Зал как раз начинается с постимпрессионистских нежных работ Моргунов, нарисованных им во время поездки по Европе. Яркий пример — «Дама с собачкой» 1909 года или написанные на пару лет позже «Париж» и «Под розовой тенью». Кубофутуристические работы картины (например, «Портрет» и «Чайная № 5») украшают среднюю часть зала.
В 20-е годы он увлекается самыми разными стилями, и тут отдельно стоит упомянуть представленные на выставке гротескного, близкого к экспрессионизму «Идущего мальчика» и постукубистское «Окно». В 30-е, ставшие последними годами его жизни, Моргунов активно рисовал картины с такими названиями, как «Рабочий», «Туапсе. Нефтепровод» «Химкомбинат. Кемерово». Эти работы тоже представлены на выставке и отличаются от монументального соцреализма — видно, что их автор сохранял высокую живописную культуру и не писал банальных плакатно-героических картин.
Как отметила куратор выставки Ирина Вакар, может показаться, что это обычные творческие метаморфозы художника — фовизм, неопримитивизм, кубизм, новая фигуративность в советские годы.
— Но это лишь поверхностный взгляд. Моргунов принадлежал к поколению художников, которые обладали уникальным творческим мышлением и были ни на кого не похожи, — объяснила Ирина Вакар. — В рамках выставки «Бубновый валет» он не потерялся на фоне картин Машкова, дерзких и ярких работ Кончаловского и Гончарова, озорной солдатской серии Ларионова. Его картина «Париж» была опубликована в журнале «Аполлон» в отчете об этой выставке, более того, сами участники «Бубнового валета» поместили ее в своем выставочном альбоме. Он никогда не повторялся — его парижские картины, написанные в авангардной манере и передающие дух Франции, также интересны, как и «Мясная лавка» его неопримитивистского периода’с плотным мясником и развешанными тушами".
Второй куратор выставки Игорь Смекалов отметил, что Моргунов не только был интересен на разных этапах своего пути не только как художник, но и как теоретик, который очень тонко рассуждал о живописи со многими художниками своего поколения.
— Его отличали постоянное изменение, постоянная открытость новым течениям, на которые он хотел отзываться. Нам надо научиться говорить о Моргунове, и пока мы только начинаем это делать. Чтобы хотя бы связать два слова в предложении о русском авангарде, — подчеркнул куратор.
Проживл скромные 53 года, Моргунов смог пройти несколько творческих этапов, и каждый из них интересен и достоин отдельной выставки. Теперь у нас появилась прекрасная возможность заполнить эту культурную лакуну.