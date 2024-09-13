Буйный в цвете: «Алексей Моргунов. Среди первых» в Третьяковке

В 1916 году он был призван и попал на фронт Первой мировой, а после революции, в 1918-м году, примкнул к анархистам и начал сотрудничать с газетой с емким названием «Анархия». В компании анархофутуристов, куда входили Казимир Малевич и Иван Клюн, он пытался превратить захваченный особняк Алексея Морозова в Дом современного искусства и выступал против вмешательства государства в дела искусства. В том же году газета была закрыта, а анархисты разогнаны. Моргунову пришлось идти работать на государственный строй, который он не слишком любил. Вслед за своим другом Татлиным художник устроился в Народном комиссариате просвещения, где стал руководителем Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ). Впрочем, административной деятельности он всегда предпочитал преподавательскую.