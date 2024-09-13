Верховный суд не позволил мужу забрать назад подарок, сделанный жене

Данный вывод суда, продолжает она, незамедлительно привлек к себе внимание правового сообщества. «Ранее суды при рассмотрении аналогичных споров исходили из того, что дарение между супругами не может подменять собой предусмотренные действующим законодательством механизмы изменения режима общей совместной собственности супругов — брачный договор и соглашение о разделе общего имущества супругов, а также раздел имущества в судебном порядке, — говорит руководитель практики. — Развивая свою мысль о свободе распоряжения имуществом, Судебная коллегия ВС РФ пишет: “…супруг вправе подарить как принадлежащее ему личное имущество, так и причитающуюся ему долю в общем совместном имуществе другому супругу”. Фактически эта позиция Верховного суда означает, что для того, чтобы подарить свою долю в общем имуществе супругу, нет необходимости сначала выделять ее посредством нотариального соглашения или судебного решения».