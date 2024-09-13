Верховный суд не позволил мужу забрать назад подарок, сделанный жене

Верховный суд России принял решение, меняющее правовые подходы к супружеским подаркам. По мнению юристов, данное решение может иметь далеко идущие последствия и, скорее всего, потребует дополнительных разъяснений.
Поводом для разъяснений стал спор двух теперь уже бывших супругов. Когда-то муж подарил жене машину. А когда любовная лодка разбилась о быт, машину забрал назад. Обиженная жена подала в суд, требуя вернуть подарок. Нижестоящие инстанции отказали ей в иске, посчитав, что автомобиль в любом случае совместно нажитое имущество. Однако Верховный суд с этим не согласился, указав, что подарок был оформлен официально — через нотариуса. А подарки неприкосновенны. Даже супружеские.
«Рассматриваемое Определение ВС РФ имеет новаторский характер. Верховный Суд РФ по сути “ломает” давно сложившийся в правоприменительной практике подход, согласно которому изменить законный режим совместной собственности супругов можно лишь брачным договором или соглашением о разделе имущества супругов», — говорит руководитель практики частных клиентов K&P.Group Дарья Шушкевич.
По ее словам, Верховный суд в своем определении ссылается на норму, согласно которой к семейным правоотношениям факультативно применяется гражданское законодательство в том случае, если оно не противоречит существу семейных отношений. «ВС РФ констатировал, что дарение между супругами не только возможно, допустимо и приемлемо с правовой точки зрения, но и может быть использовано для целей осуществления раздела общего имущества», — говорит Дарья Шушкевич.
Данный вывод суда, продолжает она, незамедлительно привлек к себе внимание правового сообщества. «Ранее суды при рассмотрении аналогичных споров исходили из того, что дарение между супругами не может подменять собой предусмотренные действующим законодательством механизмы изменения режима общей совместной собственности супругов — брачный договор и соглашение о разделе общего имущества супругов, а также раздел имущества в судебном порядке, — говорит руководитель практики. — Развивая свою мысль о свободе распоряжения имуществом, Судебная коллегия ВС РФ пишет: “…супруг вправе подарить как принадлежащее ему личное имущество, так и причитающуюся ему долю в общем совместном имуществе другому супругу”. Фактически эта позиция Верховного суда означает, что для того, чтобы подарить свою долю в общем имуществе супругу, нет необходимости сначала выделять ее посредством нотариального соглашения или судебного решения».
Также Верховный Суд РФ указал, что при рассмотрении подобного спора «юридически значимым и подлежащим доказыванию обстоятельством являлось выяснение вопроса о действительном волеизъявлении сторон, совершающих сделку дарения».
«Новый подход, очевидно, преследует цель облегчить имущественный оборот между членами семьи. Дарение, в отличие от соглашения о разделе имущества, не во всех случаях требует нотариального удостоверения, что делает его более целесообразным с экономической точки зрения и упрощает процедуру раздела, — считает Дарья Шушкевич. — Между тем, конструкция дарения как способа прекращения законного режима собственности супругов не лишена слабых мест и поводов для критики».
Согласно действующему законодательству, доли супругов в общем имуществе предполагаются равными, соответственно, при разделе имущества каждый из супругов должен получить примерно равноценное по стоимости имущество, говорит в свою очередь юрист Ксения Языкова.
«Однако критерий равноценности к дарению не применим, поскольку это безвозмездная сделка, — продолжает она. — Таким образом, избрание дарения как способа раздела имущества (тем более, если оно совершено в сложной финансовой ситуации одного из супругов или после введения банкротных процедур в отношении такого супруга) может быть оценено судом как злоупотребление правом и попытка сокрытия имущества от кредиторов. При этом, очевидно должны оцениваться обстоятельства конкретного дела в совокупности».
Есть еще один нюанс: что делать, если супруг подарит авто своей половинке, но продолжить ездить на машине, хуже того, начнет пить за рулем. По закону, если водитель второй раз будет пойман пьяным, то возбуждается уголовное дело, а авто подлежит конфискации. Согласно разъяснениям пленума Верховного Суда РФ, транспортное средство подлежит конфискации, если оно принадлежит обвиняемому, в том числе если находится в общей собственности обвиняемого и других лиц, например, в совместной собственности супругов.
«Если режим общей собственности супругов прекращен по любому основанию (заключение брачного договора, соглашения о разделе имущества, договора дарения), и собственником автомобиля становится один из них, то он вправе передавать его в безвозмездное пользование, в том числе супругу. Получается, что конфисковать машину в таком случае нельзя, — считает Дарья Шушкевич. — Представляется вероятным, что ВС РФ в будущем будет вынужден еще раз уточнить свою позицию по поводу конфискации имущества в уголовном судопроизводстве».
По ее словам, обсуждаемое судебное постановление — это определение судебной коллегии, оно касается конкретных обстоятельств конкретного дела. Впрочем, насколько данное решение станет поворотным, мнения расходятся. «Определение, безусловно, важно, отражает позицию высшей судебной инстанции и новый подход к вопросу о разделе имущества супругов, но вряд ли сейчас можно говорить о его правообразующем характере. Это произойдет, если данный подход будет закреплен в постановлении Пленума ВС в виде общей нормы, применение которой обязательно для нижестоящих инстанций», — считает Ксения Языкова.