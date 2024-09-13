Выходные в Воронеже: День балета, вышитая карта области, арфовый концерт

На Советской площади установят сцену и развернут несколько локаций. Насыщенная программа включает выступления артистов, практические занятия и лекции, полезные фитнес-советы, выставку сценических костюмов, знакомство с миром закулисной балетной жизни (например, желающих научат делать театральные парики, а также крутить фуэте). Запланирован мастер-класс от звезды мирового балета, премьера Михайловского театра Ивана Васильева (на него нужна регистрация). Посетить остальные мастер-классы может каждый желающий вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Завершится День балета грандиозным гала-концертом.