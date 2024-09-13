Выходные в Воронеже: День балета, вышитая карта области, арфовый концерт

ДЕНЬ БАЛЕТА.
14 сентября в Воронеже устроят День балета. Большой праздник под открытым небом приготовили любителям искусства театр оперы и балета и хореографическое училище.
На Советской площади установят сцену и развернут несколько локаций. Насыщенная программа включает выступления артистов, практические занятия и лекции, полезные фитнес-советы, выставку сценических костюмов, знакомство с миром закулисной балетной жизни (например, желающих научат делать театральные парики, а также крутить фуэте). Запланирован мастер-класс от звезды мирового балета, премьера Михайловского театра Ивана Васильева (на него нужна регистрация). Посетить остальные мастер-классы может каждый желающий вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Завершится День балета грандиозным гала-концертом.
Начало в 14.00, вход свободный, 6+
КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ.
13 сентября в дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет программа «Музыка изящного века». Во время экскурсии по первому этажу дворца гости смогут ознакомиться с архитектурой и узнать интересные факты о жизни его владельцев. После этого посетителей ждет концерт «Арфовые тайны», где выступят Евгения Грибанова (барочная арфа), Татьяна Дмитриева (виолончель) и Виолетта Есина (скрипка). Музыканты исполнят произведения, охватывающие период от средневековья до современности. Начало в 18.30, 12+
14 и 15 сентября в проекте «Дворцовый WEEKEND» пройдет концертная программа «Душа романса». Посетители услышат узнаваемые романсы и мелодии прошлых лет в переложении для фортепиано. Начало в 14.00, 12+
ВЫШИТАЯ КАРТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
В зале на ул. Кирова, 8 работает XVI областная выставка народного творчества и художественных ремесел «Мир стоит на мастерах». Масштабный смотр посвящен 90-летию образования Воронежской области.
Свои изделия представили более 100 лучших мастеров — около 500 экспонатов, отражающих исконные ремесленные традиции и современные виды творчества, в том числе: художественная обработка природного материала, бисероплетение, глиняные изделия, художественная ручная вышивка, ткачество и ковроткачество, народная игрушка, кружевоплетение, войлоковаляние, лоскутное шитье.
Главный экспонат — вышитая карта Воронежской области из 34 фрагментов художественной вышивки, отражающих ремесленные традиции всех районов области. В программе выставки также ремесленные мастер-классы, выступление творческих коллективов, экскурсии.
Вход свободный (0+). Выставка продлится по 22 сентября.
ФОРУМ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ.
13 и 14 сентября в «Матрешке» пройдет форум креативных индустрий — образовательная программа от спикеров регионального и федерального уровней, мастер-классы, концерт представителей воронежской электронной сцены, выставка и маркет. Начало в 11.00, 12+