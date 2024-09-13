Дожди и первые заморозки ожидают Хабаровский край 13 сентября

— Хабаровск ждет спокойная погода, без осадков. Ночью температура будет варьироваться от +5ºС до +7ºС, а днем поднимется до +15ºС +17ºС. Ветер юго-западного направления, с силой 7−12 м/с, порывы могут достигать 15−18 м/с.
— В южных районах местами возможен кратковременный дождь ночью, но днем обойдется без серьезных осадков. Ночные температуры колеблются от +3ºС до +8ºС, а днем ожидается от +13ºС до +18ºС. Западный ветер будет дуть со скоростью 9−14 м/с, а порывы могут достигать 15−20 м/с.
— В центральных районах, включая Комсомольск, Солнечный, Амурский и Верхнебуреинский, тоже без значительных осадков, однако ночью стоит быть готовыми к заморозкам. Температура в ночное время колеблется от −2ºС до +8ºС, а днем поднимется до +11ºС +20ºС. Западный ветер принесет с собой порывы, местами достигающие 15−20 м/с.
— На севере края ожидаются небольшие дожди, особенно в Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах, а также в Охотском округе, где осадков будет чуть меньше. Ночные температуры колеблются от +2ºC до +9ºC, а в течение дня термометры поднимутся до +10ºC +18ºC. Ветер будет западным и северо-западным, с силой 5−14 м/с, но в отдельных местах возможны порывы до 20 м/с.