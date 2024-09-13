Дожди и первые заморозки ожидают Хабаровский край 13 сентября

— На севере края ожидаются небольшие дожди, особенно в Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах, а также в Охотском округе, где осадков будет чуть меньше. Ночные температуры колеблются от +2ºC до +9ºC, а в течение дня термометры поднимутся до +10ºC +18ºC. Ветер будет западным и северо-западным, с силой 5−14 м/с, но в отдельных местах возможны порывы до 20 м/с.