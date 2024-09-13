Депутат Госдумы Нилов: Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Он отметил, что авторы инициативы «не собираются опускать руки».
По словам парламентария, он встретился с экспертами, у которых есть свои наработки на тему реформирования ЕГЭ. Готовится официальное обращение в профильные ведомства.
«Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки», — рассказал Нилов в интервью РИА Новости.
В конце августа началось общественное обсуждение Единого госэкзамена. В Рособрнадзор поступило более 900 предложений по совершенствованию итоговой аттестации.
Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект об отмене ЕГЭ, первое рассмотрение запланировано на октябрь.
Ранее ректоры ведущих российских университетов поделились своим мнением на эту тему: нужно ли менять Единый госэкзамен, и если да, то как.