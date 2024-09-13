Что делать, если скрипит дверь: эксперты рассказали, чем смазать петли

Скрипучие двери доставляют жителям дома или квартиры немало неудобств. И на нервы действуют, и ребенка могут разбудить, да и сам механизм дверных петель от этого страдает. Почему вдруг старая или даже новая дверь скрипит и что с этим делать, разбираемся с экспертами.

Наши экспертыАлександра Чихринова — эксперт направления «Дом и дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру’Лилия Куртакова — консультант “Лемана ПРО” (“Леруа Мерлен”), БарнаулАльбина Сакаева — основатель компании по комплексному ремонту жилых помещений SmarthomeСодержаниеПочему скрипят двери в квартиреСмазки для дверных петель: видыКак правильно выбрать смазку для разных дверей: советы экспертовКак правильно смазать петли: межкомнатной деревянной двери, входной металлической двери, балконной пластиковой двери.»Народные средства" для смазывания дверных петельЧем нельзя смазывать петли двери и почемуМожно ли предотвратить скрип двери в квартиреПочему скрипят двери в квартире

• Неправильный монтаж двери. Если дверь начала скрипеть сразу после установки, значит, были допущены ошибки при монтаже — неправильно врезаны петли или подобрана фурнитура, неровно поставлена дверная коробка. Дверь необходимо будет снять и исправить недостатки.

• Засорились петли. Если петля начала ржаветь, то в нее могут попасть частички ржавчины или металлическая пыль, которые мешают плавной работе механизма и вызывают скрип. Смазка может помочь, если ржавчина несильная. В противном случае петли придется заменить.

• Проседание или провисание двери. Если дом новый, то в течение года он дает усадку, из-за этого дверь тоже может просесть. Скрип может появиться также, если дверное полотно слишком плотно прилегает к коробке. Необходимо будет немного ослабить крепление верхней или нижней петли.

• Повышенная влажность воздуха. Если дверь деревянная, то при повышенной влажности воздуха она может немного разбухать и скрипеть. В этом случае поможет либо установка вентиляции, либо замена окон (ведь деревянные двери обычно ставят внутри помещения) на более современные, не пропускающие излишнюю влагу в квартиру.

В состав проникающих смазок входит керосин, благодаря которому средство проникает даже в самые мелкие зазоры петли. Такие смазки обычно выпускают в виде аэрозольных баллонов в комплекте с трубочкой. Пользоваться таким препаратом легко и удобно. Однако надо учитывать, что он довольно быстро испаряется, поэтому обработку нужно периодически повторять.

• Аэрозоль WD-40 обычно используют для очистки, обезжиривания поверхностей и защиты металла от коррозии. Можно использовать и как смазку, но на непродолжительное время, потому что аэрозоль довольно быстро испаряется.

Жидкую смазку изготавливают из нефтяных и синтетических масел. Для смазки петель можно использовать масло для швейных машин или автомобильное масло. Чтобы его удобно было наносить, можно воспользоваться медицинским шприцем или пипеткой. Лучше брать масло с высокой вязкостью, тогда эффект будет более длительный. Излишки масла надо аккуратно удалить бумажной салфеткой или тряпочкой, чтобы не остались пятна на двери. Может использоваться, например:

Графитовая смазка — устойчива к влаге и температурным колебаниям, но может оставлять черные следы, отмечает Александра Чихринова. Литиевая смазка — густая смазка, которая долго остается на поверхности, устойчива к влаге. Она хорошо подходит для смазки петель, говорит эксперт. Солидол — популярный недорогой влагоустойчивый материал, используемый во многих сферах. Как правильно выбрать смазку для дверей: советы экспертов

«Как правило, скрипят не сами двери, а петли, и они всегда металлические, — отмечает основатель компании по комплексному ремонту жилых помещений Альбина Сакаева. — Ключевое отличие заключается в том, снимается дверь с петель или же нет».

• Если есть возможность снять дверь, то отличным вариантом для смазки станут солидол (но обязательно белый) либо вазелин, либо Lubrium — сантехническая смазка широкого действия, говорит Сакаева. Их достоинство в том, что они не текут и удобны в работе.

• Если дверь неразборная — например, балконная или входная — то идеальным средством станет WD-40, также известный как смазка для дверей автомобиля. Ее называют «жидкий ключ». «Сам баллончик со смазкой имеет достаточно удобную конструкцию. Тонкая трубка насадки позволяет доставить смазку напрямую к петлям двери», — говорит эксперт.

смазка на основе силикона. Силиконовая смазка создает устойчивую пленку, которая надежно защищает поверхности от износа и предотвращает коррозию, но может быть менее эффективной при сильном загрязнении петель.литиевая смазка. Обладает высокой термостойкостью и подходит для механизмов, подвергающихся большим нагрузкам.графитовая смазка, которая обеспечивает сухое смазывание, устойчива к влаге и подходит для высоких температур.универсальные средства. Наиболее доступный и эффективный способ, говорит Куртакова — использовать универсальные средства. Они проникают в труднодоступные места и обеспечивают долговременный эффект, а также их можно использовать для ухода за другими подвижными элементами — такими, как замки и ролики.