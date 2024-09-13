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Что делать, если скрипит дверь: эксперты рассказали, чем смазать петли

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Скрипучие двери доставляют жителям дома или квартиры немало неудобств. И на нервы действуют, и ребенка могут разбудить, да и сам механизм дверных петель от этого страдает. Почему вдруг старая или даже новая дверь скрипит и что с этим делать, разбираемся с экспертами.

Наши экспертыАлександра Чихринова — эксперт направления «Дом и дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру’Лилия Куртакова — консультант “Лемана ПРО” (“Леруа Мерлен”), БарнаулАльбина Сакаева — основатель компании по комплексному ремонту жилых помещений SmarthomeСодержаниеПочему скрипят двери в квартиреСмазки для дверных петель: видыКак правильно выбрать смазку для разных дверей: советы экспертовКак правильно смазать петли: межкомнатной деревянной двери, входной металлической двери, балконной пластиковой двери.»Народные средства" для смазывания дверных петельЧем нельзя смазывать петли двери и почемуМожно ли предотвратить скрип двери в квартиреПочему скрипят двери в квартире

Причин появления скрипа несколько:

• Неправильный монтаж двери. Если дверь начала скрипеть сразу после установки, значит, были допущены ошибки при монтаже — неправильно врезаны петли или подобрана фурнитура, неровно поставлена дверная коробка. Дверь необходимо будет снять и исправить недостатки.

• Засорились петли. Если петля начала ржаветь, то в нее могут попасть частички ржавчины или металлическая пыль, которые мешают плавной работе механизма и вызывают скрип. Смазка может помочь, если ржавчина несильная. В противном случае петли придется заменить.

• Проседание или провисание двери. Если дом новый, то в течение года он дает усадку, из-за этого дверь тоже может просесть. Скрип может появиться также, если дверное полотно слишком плотно прилегает к коробке. Необходимо будет немного ослабить крепление верхней или нижней петли.

• Повышенная влажность воздуха. Если дверь деревянная, то при повышенной влажности воздуха она может немного разбухать и скрипеть. В этом случае поможет либо установка вентиляции, либо замена окон (ведь деревянные двери обычно ставят внутри помещения) на более современные, не пропускающие излишнюю влагу в квартиру.

• Высохла смазка в петлях. Это самая частая причина скрипа. Примерно раз в год любые петли необходимо смазывать.

Мнение эксперта

«Скрип двери — распространенная проблема, которую можно решить с помощью смазки, — говорит эксперт Александра Чихринова. — Скрип возникает из-за трения металлических частей петель друг о друга».

Смазки для дверных петель

Смысл смазывания в том, чтобы добавить смазочный материал между соприкасающимися поверхностями. Смазки для дверей различаются консистенцией и способом применения.

Фото: iStock

В состав проникающих смазок входит керосин, благодаря которому средство проникает даже в самые мелкие зазоры петли. Такие смазки обычно выпускают в виде аэрозольных баллонов в комплекте с трубочкой. Пользоваться таким препаратом легко и удобно. Однако надо учитывать, что он довольно быстро испаряется, поэтому обработку нужно периодически повторять.

• Аэрозоль WD-40 обычно используют для очистки, обезжиривания поверхностей и защиты металла от коррозии. Можно использовать и как смазку, но на непродолжительное время, потому что аэрозоль довольно быстро испаряется.

Мнение эксперта

Это популярное средство, которое устраняет скрип и защищает металл от коррозии. Однако смазка быстро испаряется, является временной мерой устранения скрипа, говорит Александра Чихринова.

• Многоцелевая смазка KUJIWA K1485 — средство, которое используется для вытеснения влаги, смазывания узлов и механизмов, для защиты от коррозии, устранения скрипов и заеданий.

Фото: vseinstrumenti.ru

Жидкую смазку изготавливают из нефтяных и синтетических масел. Для смазки петель можно использовать масло для швейных машин или автомобильное масло. Чтобы его удобно было наносить, можно воспользоваться медицинским шприцем или пипеткой. Лучше брать масло с высокой вязкостью, тогда эффект будет более длительный. Излишки масла надо аккуратно удалить бумажной салфеткой или тряпочкой, чтобы не остались пятна на двери. Может использоваться, например:

Масло бытовое смазочное Rexant для обработки дверей, замков, бытовых приборовМасло-смазка для мебельной фурнитуры Universal Oil

Пастообразные (консистентные) смазки состоят из масел с добавлением мыла или графитового порошка. Такая смазка не растекается и остается надолго.

Графитовая смазка — устойчива к влаге и температурным колебаниям, но может оставлять черные следы, отмечает Александра Чихринова. Литиевая смазка — густая смазка, которая долго остается на поверхности, устойчива к влаге. Она хорошо подходит для смазки петель, говорит эксперт. Солидол — популярный недорогой влагоустойчивый материал, используемый во многих сферах. Как правильно выбрать смазку для дверей: советы экспертов

«Как правило, скрипят не сами двери, а петли, и они всегда металлические, — отмечает основатель компании по комплексному ремонту жилых помещений Альбина Сакаева. — Ключевое отличие заключается в том, снимается дверь с петель или же нет».

• Если есть возможность снять дверь, то отличным вариантом для смазки станут солидол (но обязательно белый) либо вазелин, либо Lubrium — сантехническая смазка широкого действия, говорит Сакаева. Их достоинство в том, что они не текут и удобны в работе.

• Если дверь неразборная — например, балконная или входная — то идеальным средством станет WD-40, также известный как смазка для дверей автомобиля. Ее называют «жидкий ключ». «Сам баллончик со смазкой имеет достаточно удобную конструкцию. Тонкая трубка насадки позволяет доставить смазку напрямую к петлям двери», — говорит эксперт.

Если смазка попадет на саму конструкцию двери, независимо от материала (металл, пластик, дерево), достаточно сразу протереть это место чистой тряпкой.

По мнению эксперта Лилии Куртаковой, самые популярные варианты:

смазка на основе силикона. Силиконовая смазка создает устойчивую пленку, которая надежно защищает поверхности от износа и предотвращает коррозию, но может быть менее эффективной при сильном загрязнении петель.литиевая смазка. Обладает высокой термостойкостью и подходит для механизмов, подвергающихся большим нагрузкам.графитовая смазка, которая обеспечивает сухое смазывание, устойчива к влаге и подходит для высоких температур.универсальные средства. Наиболее доступный и эффективный способ, говорит Куртакова — использовать универсальные средства. Они проникают в труднодоступные места и обеспечивают долговременный эффект, а также их можно использовать для ухода за другими подвижными элементами — такими, как замки и ролики.

При выборе продукта необходимо учитывать тип двери и условия эксплуатации. Для межкомнатных дверей достаточно силиконовой смазки или универсального средства: нанесите небольшое количество на каждую петлю, равномерно распределив по поверхности. Металлические входные двери лучше смазывать литиевой или графитовой смазкой, защищающей от коррозии.

Как правильно смазывать петли дверей в квартире Фото: iStock

Межкомнатные двери не испытывают перепадов температур или воздействия осадков, как входные или балконные. К тому же межкомнатную дверь проще снять с петель.

После снятия двери нужно смазать штыри консистентной смазкой.

Если петли неразборные, то снимать дверь не нужно, достаточно нанести жидкую или проникающую смазку между шарнирами петли.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Входная металлическая дверь испытывает большую нагрузку, несколько раз в день ее открывают-закрывают. Если она выходит на улицу, то подвергается воздействию природных осадков, ветра и изменения температур, поэтому ей требуется повышенное внимание.

Для смазывания петель входной металлической двери лучше использовать силиконовую смазку, так как она не замерзает на морозе. Такими же свойствами обладает и литол.

Снимать входную дверь необязательно. Надо немного приподнять ее и, подложив внизу упор, хорошо смазать подшипники и шарниры петель густой незамерзающей смазкой, затем опустить дверь на место и несколько раз открыть и закрыть ее, чтобы смазка проникла во все зазоры.

Чтобы избавиться от скрипа в балконных дверях, нужно учесть несколько нюансов:

Перед смазкой нужно снять пластиковые накладки на петли. Затем следует приподнять дверь на 2−3 мм и закапать несколько капель масла в петли. Помимо петель надо смазать все запорные механизмы по периметру двери.

«Для балконных пластиковых дверей идеальна силиконовая смазка, которая предотвращает износ и коррозию, — говорит Лилия Куртакова. — Перед смазыванием необходимо очистить петли от грязи и пыли. Не забудьте после нанесения смазки несколько раз открыть и закрыть дверь, чтобы вещество равномерно распределилось. При правильном нанесении неприятные звуки исчезнут, а срок службы дверных механизмов значительно продлится».

Народные средства для смазывания петель Фото: iStock

Если специальных средств нет под рукой, можно временно использовать то, что найдется в любом хозяйстве, говорит Александра Чихринова:

● Масло для швейных машинок — оно не такое густое, как специализированные смазки, и может быстрее испаряться.

● Растительное масло — временное решение. Оно устраняет скрип, но со временем густеет и притягивает пыль и грязь.

● Мыло или парафин свечи можно натереть на терке и этим смазать петли. Эта временная мера поможет устранить скрип на некоторое время.

● Грифель мягкого простого карандаша — измельчается и засыпается внутрь петель.

Если под рукой нет специализированных средств, можно использовать обычное машинное масло или даже вазелин, говорит Куртакова. Однако стоит помнить, что они могут быть менее эффективны и требовать более частого применения.

Чем нельзя смазывать петли двери и почему Фото: iStock

Использовать для смазки дверей пищевые масла, вазелин, жиры, жидкое мыло, спреи для волос нежелательно, потому что на них быстрее липнет пыль и грязь, что приводит к быстрому износу механизма. Эти средства можно применить только в случае крайней необходимости как временную замену профессиональному средству.

Профилактика скрипа

Чтобы дверь не надоедала скрипом, можно предпринять профилактические меры. По словам Александры Чихриновой, предотвратить проблему помогут:

Регулярная смазка. Смазывайте дверные петли хотя бы раз в полгода — год, особенно если дверь используется часто. Защита от влаги. Если петли часто подвергаются воздействию влаги, используйте влагостойкие смазки. Проверка состояния петель. Скрип может возникнуть при износе или повреждении петель. В этом случае лучше заменить старые петли на новые.