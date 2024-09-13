Что делать, если скрипит дверь: эксперты рассказали, чем смазать петли

Скрипучие двери доставляют жителям дома или квартиры немало неудобств. И на нервы действуют, и ребенка могут разбудить, да и сам механизм дверных петель от этого страдает. Почему вдруг старая или даже новая дверь скрипит и что с этим делать, разбираемся с экспертами.
Причин появления скрипа несколько:
• Неправильный монтаж двери. Если дверь начала скрипеть сразу после установки, значит, были допущены ошибки при монтаже — неправильно врезаны петли или подобрана фурнитура, неровно поставлена дверная коробка. Дверь необходимо будет снять и исправить недостатки.
• Засорились петли. Если петля начала ржаветь, то в нее могут попасть частички ржавчины или металлическая пыль, которые мешают плавной работе механизма и вызывают скрип. Смазка может помочь, если ржавчина несильная. В противном случае петли придется заменить.
• Проседание или провисание двери. Если дом новый, то в течение года он дает усадку, из-за этого дверь тоже может просесть. Скрип может появиться также, если дверное полотно слишком плотно прилегает к коробке. Необходимо будет немного ослабить крепление верхней или нижней петли.
• Повышенная влажность воздуха. Если дверь деревянная, то при повышенной влажности воздуха она может немного разбухать и скрипеть. В этом случае поможет либо установка вентиляции, либо замена окон (ведь деревянные двери обычно ставят внутри помещения) на более современные, не пропускающие излишнюю влагу в квартиру.
• Высохла смазка в петлях. Это самая частая причина скрипа. Примерно раз в год любые петли необходимо смазывать.
«Скрип двери — распространенная проблема, которую можно решить с помощью смазки, — говорит эксперт Александра Чихринова. — Скрип возникает из-за трения металлических частей петель друг о друга».
Смысл смазывания в том, чтобы добавить смазочный материал между соприкасающимися поверхностями. Смазки для дверей различаются консистенцией и способом применения.
В состав проникающих смазок входит керосин, благодаря которому средство проникает даже в самые мелкие зазоры петли. Такие смазки обычно выпускают в виде аэрозольных баллонов в комплекте с трубочкой. Пользоваться таким препаратом легко и удобно. Однако надо учитывать, что он довольно быстро испаряется, поэтому обработку нужно периодически повторять.
• Аэрозоль WD-40 обычно используют для очистки, обезжиривания поверхностей и защиты металла от коррозии. Можно использовать и как смазку, но на непродолжительное время, потому что аэрозоль довольно быстро испаряется.
Это популярное средство, которое устраняет скрип и защищает металл от коррозии. Однако смазка быстро испаряется, является временной мерой устранения скрипа, говорит Александра Чихринова.
• Многоцелевая смазка KUJIWA K1485 — средство, которое используется для вытеснения влаги, смазывания узлов и механизмов, для защиты от коррозии, устранения скрипов и заеданий.
Жидкую смазку изготавливают из нефтяных и синтетических масел. Для смазки петель можно использовать масло для швейных машин или автомобильное масло. Чтобы его удобно было наносить, можно воспользоваться медицинским шприцем или пипеткой. Лучше брать масло с высокой вязкостью, тогда эффект будет более длительный. Излишки масла надо аккуратно удалить бумажной салфеткой или тряпочкой, чтобы не остались пятна на двери. Может использоваться, например:
Пастообразные (консистентные) смазки состоят из масел с добавлением мыла или графитового порошка. Такая смазка не растекается и остается надолго.
«Как правило, скрипят не сами двери, а петли, и они всегда металлические, — отмечает основатель компании по комплексному ремонту жилых помещений Альбина Сакаева. — Ключевое отличие заключается в том, снимается дверь с петель или же нет».
• Если есть возможность снять дверь, то отличным вариантом для смазки станут солидол (но обязательно белый) либо вазелин, либо Lubrium — сантехническая смазка широкого действия, говорит Сакаева. Их достоинство в том, что они не текут и удобны в работе.
• Если дверь неразборная — например, балконная или входная — то идеальным средством станет WD-40, также известный как смазка для дверей автомобиля. Ее называют «жидкий ключ». «Сам баллончик со смазкой имеет достаточно удобную конструкцию. Тонкая трубка насадки позволяет доставить смазку напрямую к петлям двери», — говорит эксперт.
Если смазка попадет на саму конструкцию двери, независимо от материала (металл, пластик, дерево), достаточно сразу протереть это место чистой тряпкой.
По мнению эксперта Лилии Куртаковой, самые популярные варианты:
При выборе продукта необходимо учитывать тип двери и условия эксплуатации. Для межкомнатных дверей достаточно силиконовой смазки или универсального средства: нанесите небольшое количество на каждую петлю, равномерно распределив по поверхности. Металлические входные двери лучше смазывать литиевой или графитовой смазкой, защищающей от коррозии.
Межкомнатные двери не испытывают перепадов температур или воздействия осадков, как входные или балконные. К тому же межкомнатную дверь проще снять с петель.
После снятия двери нужно смазать штыри консистентной смазкой.
Если петли неразборные, то снимать дверь не нужно, достаточно нанести жидкую или проникающую смазку между шарнирами петли.
Входная металлическая дверь испытывает большую нагрузку, несколько раз в день ее открывают-закрывают. Если она выходит на улицу, то подвергается воздействию природных осадков, ветра и изменения температур, поэтому ей требуется повышенное внимание.
Для смазывания петель входной металлической двери лучше использовать силиконовую смазку, так как она не замерзает на морозе. Такими же свойствами обладает и литол.
Снимать входную дверь необязательно. Надо немного приподнять ее и, подложив внизу упор, хорошо смазать подшипники и шарниры петель густой незамерзающей смазкой, затем опустить дверь на место и несколько раз открыть и закрыть ее, чтобы смазка проникла во все зазоры.
Чтобы избавиться от скрипа в балконных дверях, нужно учесть несколько нюансов:
«Для балконных пластиковых дверей идеальна силиконовая смазка, которая предотвращает износ и коррозию, — говорит Лилия Куртакова. — Перед смазыванием необходимо очистить петли от грязи и пыли. Не забудьте после нанесения смазки несколько раз открыть и закрыть дверь, чтобы вещество равномерно распределилось. При правильном нанесении неприятные звуки исчезнут, а срок службы дверных механизмов значительно продлится».
Если специальных средств нет под рукой, можно временно использовать то, что найдется в любом хозяйстве, говорит Александра Чихринова:
● Масло для швейных машинок — оно не такое густое, как специализированные смазки, и может быстрее испаряться.
● Растительное масло — временное решение. Оно устраняет скрип, но со временем густеет и притягивает пыль и грязь.
● Мыло или парафин свечи можно натереть на терке и этим смазать петли. Эта временная мера поможет устранить скрип на некоторое время.
● Грифель мягкого простого карандаша — измельчается и засыпается внутрь петель.
Если под рукой нет специализированных средств, можно использовать обычное машинное масло или даже вазелин, говорит Куртакова. Однако стоит помнить, что они могут быть менее эффективны и требовать более частого применения.
Использовать для смазки дверей пищевые масла, вазелин, жиры, жидкое мыло, спреи для волос нежелательно, потому что на них быстрее липнет пыль и грязь, что приводит к быстрому износу механизма. Эти средства можно применить только в случае крайней необходимости как временную замену профессиональному средству.
Чтобы дверь не надоедала скрипом, можно предпринять профилактические меры. По словам Александры Чихриновой, предотвратить проблему помогут:
Регулярная смазка. Смазывайте дверные петли хотя бы раз в полгода — год, особенно если дверь используется часто. Защита от влаги. Если петли часто подвергаются воздействию влаги, используйте влагостойкие смазки. Проверка состояния петель. Скрип может возникнуть при износе или повреждении петель. В этом случае лучше заменить старые петли на новые.